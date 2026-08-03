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狗狗衝浪大賽 聖塔克魯茲5歲拉布拉多犬「蘿西」奪冠

記者王子涵╱帕西菲卡報導
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5歲來自聖他克魯茲的拉布拉多犬「衝浪蘿西」（Rippin Rosie）獲得大型／...
5歲來自聖他克魯茲的拉布拉多犬「衝浪蘿西」（Rippin Rosie）獲得大型／特大型犬組第一名；牠與主人德羅塔爾（Steve Drottar）也贏得立槳衝浪組冠軍。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

第10屆世界狗狗衝浪大賽在帕西菲卡登場，聖塔克魯茲5歲拉布拉多犬蘿西奪下大型／特大型犬組冠軍，並與主人同獲立槳衝浪組冠軍。

第十屆世界狗狗衝浪大賽上周六在灣區西岸的帕西菲卡（Pacifica）上演，20多只勇敢的狗狗壓低身體，在衝浪板上乘風破浪，引起海灘上數千人的歡呼和鼓掌。五歲來自聖塔克魯茲的拉布拉多犬「衝浪蘿西」（Rippin Rosie）獲得大型／特大型犬組第一名；牠與主人德羅塔爾（Steve Drottar）也贏得立槳衝浪組冠軍。

賽事在帕西菲卡的琳達瑪海灘（Linda Mar Beach）舉行，除衝浪比賽外，還包括寵物領養活動及為當地動物慈善機構募款活動。得益於上週末晴朗的天氣，來自灣區各地的寵物愛好者都前來一睹為快，讓這座海邊小鎮異常火熱。

參賽犬類從小型西班牙獵犬到大型拉布拉多犬都有，狗狗根據在衝浪板上能維持多久、所乘海浪大小與自信程度等項目評分。小型、中型及大型犬分組進行預賽，各組最高分狗狗再爭奪冠軍。當天也設有人犬或多犬共乘一板的雙人衝浪賽。部分狗狗在較不穩定的浪況中從衝浪板落水，但都由主人或工作人員協助安全上岸。

狗狗穿著色彩鮮豔的救生衣，站在衝浪板上等待出發；主人則在海中協助尋找適合的海浪，讓衝浪板朝岸邊前進。每當一隻狗狗成功乘浪，岸上觀眾便報以掌聲與歡呼。

今年浪況較大，蘿西與德羅塔爾數度被海浪推回沙灘，花了近10分鐘才找到合適時機成功出發。

主辦方最終取消「最佳狗狗」總冠軍類別，改頒「衝浪精神獎」。前聖荷西市長、聯邦眾議員李卡多（Sam Liccardo）宣布，蘿西獲選整體表現最佳參賽犬。來自布利桑頓的法國鬥牛犬伊扎（Iza）居次。來自長堤、一歲大的混種救援犬布萊德利「短板」庫柏（Bradley “Shortboard” Cooper）排名第三。

德利市的觀眾陳女士表示，她被狗狗勇敢面對海浪的精神所打動。「蘿西多次被海浪沖下衝浪板，仍重新爬回板上，面向大海，與主人一起前進，」她說，「狗狗是人類最好的夥伴。」

更多狗狗則在海灘上享受陽光、沙灘和海浪。兩隻2歲的拉布拉多在沙灘上挖洞，全身沾滿沙子。飼主Jacob笑說，回家後又得替這兩個「壞小子」洗澡。

20多隻勇敢的參賽狗狗壓低身體，在衝浪板上乘風破浪，引起海灘上數千人的歡呼和鼓掌...
20多隻勇敢的參賽狗狗壓低身體，在衝浪板上乘風破浪，引起海灘上數千人的歡呼和鼓掌。（記者王子涵/攝影）

精華 FAQ

  • 冠軍犬是來自聖塔克魯茲的5歲拉布拉多犬「衝浪蘿西」（Rippin Rosie），牠在大型／特大型犬組奪冠，並展現穩定的衝浪表現，成為全場焦點。

  • 活動除衝浪賽外，還有寵物領養活動與為當地動物慈善機構募款的內容，吸引灣區各地寵物愛好者到場，讓海灘現場充滿熱鬧氣氛。

  • 因為今年浪況較大，蘿西多次被海浪推回沙灘，仍堅持重新上板，最後成功完成比賽，展現出不屈不撓的「衝浪精神」，因此被評為整體表現最佳參賽犬。

克魯茲 灣區 寵物

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