租金與房價飆升 金山租約買斷 重返疫情前高峰

舊金山的租金和房價飆升，促使一些房東花費數萬美元來騰空房屋。示意圖，並非與新聞內容相關。(本報檔案照片)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山在租金與房價持續攀升下，房東買斷租約的案例重返疫情前高峰，許多租戶獲得數萬甚至12萬美元補償後仍難以留在市內。

越來越多的舊金山租屋者面臨著這樣一個問題：要多少錢才能讓他們放棄現在的住所？

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，租客利特爾(Kelli Little)的新房東在他們第一次見面時就提出了這個問題。那是2024年11月，就在他買下利特爾住了大約15年的列治文區複式公寓一周後。當時利特爾正在倒垃圾，房東走過來遞給她一份法律通知，要求她為自己的租約標價。他的律師很快就提出，如果她搬走，就給她2500美元。

利特爾和她的伴侶拒絕了。他們不願放棄這間公寓。他們這套受租金 管制的兩房公寓每月租金約為2800美元，遠低於目前全市超過4400美元的租金中位數，而且靠近她工作的一家心理健康診所。第二年，他們又拒絕了房東3100美元的第二次報價。但隨著報價不斷攀升，加上樓上公寓的施工讓莉特感到疲憊不堪，他們重新考慮了方案。

最終，他們接受了12萬美元的補償，並在上月底搬離了公寓。但由於舊金山的市場租金對他們來說太高，儘管兩人都在舊金山工作，他們還是搬到了東灣。

利特爾和她的伴侶是今年舊金山數百名收到或接受了買斷要約的房客之一。根據紀事報對提交給市政府的數據的分析顯示，今年新一輪的買斷談判數量達到了疫情 前的最高水準。疫情前的買斷主要集中在像米慎區這樣的工人階級社區，而目前的這波浪潮似乎是由日落區、列治文區和太平洋高地等富裕地區的趨勢所推動的。

舊金山的租金和房價 飆升，尤其是高價社區的房價漲幅最為顯著，也帶動了房屋收購數量的激增。據房東和租戶律師稱，這促使一些房東花費數萬美元來騰空房屋。

代表房東的房地產律師伯恩斯坦（Daniel Bornstein）表示，一些房東計畫出售他們的房產，他們深知空置房產的價值遠高於有人居住的房產。另一些房東則可能希望將租金管制房的價格提高到市場價，而舊金山的市場價格上漲速度超過了美國其他任何主要城市。

舊金山租戶律師埃茲林（Joshua Ezrin）表示，他注意到太平洋高地、碼頭區(Marina)和列治文區的買斷案例數量正在增加。他指出，人工智慧熱潮帶來的財富湧入，使得更多人競相爭奪這些社區的高端租賃和出售房產。即使房東需要支付一筆費用才能讓現有租戶搬走，他們通常也能很快收回成本，只需向下一位租戶每月多收取幾千美元的租金即可。

舊金山租戶聯盟董事會成員菲伯（Jennifer Fieber）推測，那些之前搬離舊金山的房主現在可能會想要返回。雖然市政府允許房東為了自己入住而驅逐租戶，但法律也規定房東必須向租戶支付數千美元的搬遷費，並限制驅逐年老或殘疾租戶。

伯恩斯坦表示，與其冒著在法庭上曠日持久的拉鋸戰的風險，一些房東更傾向於支付費用讓租戶自願搬離。

「這個過程讓每個人都有機會看看是否能達成協議。」他補充，有些租戶，比如正在組建家庭的，會主動提出搬離。 「糾紛往往涉及律師和法院等等。但買斷協議則簡單明了。」

根據租金委員會的數據，今年1月至5月的買斷協議中位數約為5萬美元。但律師提醒說，實際支付金額可能因具體情況而異。大約有20筆買斷協議的金額達到了六位數。

舊金山的租金和房價飆升，促使一些房東花費數萬美元來騰空房屋。(美聯社)