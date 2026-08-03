優美自然景觀、百年滾球場…巴洛阿圖公園 親子拍照首選
巴洛阿圖的Bowling Green Park以近百年草地滾球場與綠意景觀聞名，成為居民親子遊玩、拍照留念與親近自然的重要公共空間。
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巴洛阿圖的Bowling Green Park以近百年草地滾球場與綠意景觀聞名，成為居民親子遊玩、拍照留念與親近自然的重要公共空間。
位於巴洛阿圖的Bowling Green Park，不僅擁有近百年歷史的草地滾球場，也因優美的自然景觀，成為當地居民休閒、親子遊玩以及拍攝紀念照片的熱門場所。
走進公園，映入眼簾的是大片綠油油的草坪，周圍被高大的樹木環繞，陽光透過枝葉灑落，營造出寧靜舒適的戶外氛圍。園內設有噴泉景觀，盛開的繡球花為公園增添色彩；此外，園區內還保留不少農作景觀，包括玉米等作物，還有蔬果大棚，讓遊客在城市中也能感受到田園氣息。
周末期間，不少家長帶著孩子來到公園玩耍。有孩子在草地上奔跑，也有家庭帶著野餐用品，在樹蔭下享受親子時光。一名帶孩子前來遊玩的家長表示，這裡空間寬敞，環境安全，非常適合讓孩子接觸自然，「不用特別安排活動，小朋友光是在草地上跑一跑就很開心。」
除了親子活動，公園也成為不少居民拍照取景的地點。綠樹、花卉、草坪和噴泉形成天然背景，吸引許多年輕女性精心打扮前來拍攝個人照片，也有不少家庭選擇在此拍攝全家福，留下孩子成長過程中的珍貴回憶。
一位正在拍攝家庭照的遊客表示，相比專業攝影棚，公園裡的自然光線和綠色景觀更有生活感，「孩子可以自由活動，照片看起來也更自然。」
除了休閒功能，Bowling Green Park也承載著巴洛阿圖的歷史。園內草地滾球場建於1933年至1934年間，由美國民間工程管理局興建。該地原址曾是1910年建立的半島醫院（Peninsula Hospital），醫院拆除後改建為今日的草地滾球場。
如今，這座擁有歷史底蘊的公園，不僅是草地滾球愛好者的聚集地，也成為居民親近自然、陪伴家人以及記錄生活的重要公共空間。
因為園內有寬闊草坪、樹蔭、噴泉與花卉景觀，環境安靜舒適，又兼具歷史滾球場與田園氣息，適合休閒、親子活動和拍照。 家長可帶孩子在草地奔跑、野餐或在樹蔭下休息，空間寬敞且相對安全，讓孩子不用特別安排活動，也能自在接觸自然並玩得開心。 園內草地滾球場建於1933年至1934年間，由美國民間工程管理局興建；原址曾是1910年建立的半島醫院，後來拆除改建為今日公園的一部分。
精華 FAQ
因為園內有寬闊草坪、樹蔭、噴泉與花卉景觀，環境安靜舒適，又兼具歷史滾球場與田園氣息，適合休閒、親子活動和拍照。
家長可帶孩子在草地奔跑、野餐或在樹蔭下休息，空間寬敞且相對安全，讓孩子不用特別安排活動，也能自在接觸自然並玩得開心。
園內草地滾球場建於1933年至1934年間，由美國民間工程管理局興建；原址曾是1910年建立的半島醫院，後來拆除改建為今日公園的一部分。
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