我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44歲裸男跳紐約布魯克林大橋 落水奇蹟生還

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

優美自然景觀、百年滾球場…巴洛阿圖公園 親子拍照首選

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴洛阿圖的Bowling Green Park設有噴泉。（記者龔玥╱攝影）
巴洛阿圖的Bowling Green Park設有噴泉。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

巴洛阿圖的Bowling Green Park以近百年草地滾球場與綠意景觀聞名，成為居民親子遊玩、拍照留念與親近自然的重要公共空間。

位於巴洛阿圖的Bowling Green Park，不僅擁有近百年歷史的草地滾球場，也因優美的自然景觀，成為當地居民休閒、親子遊玩以及拍攝紀念照片的熱門場所。

走進公園，映入眼簾的是大片綠油油的草坪，周圍被高大的樹木環繞，陽光透過枝葉灑落，營造出寧靜舒適的戶外氛圍。園內設有噴泉景觀，盛開的繡球花為公園增添色彩；此外，園區內還保留不少農作景觀，包括玉米等作物，還有蔬果大棚，讓遊客在城市中也能感受到田園氣息。

周末期間，不少家長帶著孩子來到公園玩耍。有孩子在草地上奔跑，也有家庭帶著野餐用品，在樹蔭下享受親子時光。一名帶孩子前來遊玩的家長表示，這裡空間寬敞，環境安全，非常適合讓孩子接觸自然，「不用特別安排活動，小朋友光是在草地上跑一跑就很開心。」

除了親子活動，公園也成為不少居民拍照取景的地點。綠樹、花卉、草坪和噴泉形成天然背景，吸引許多年輕女性精心打扮前來拍攝個人照片，也有不少家庭選擇在此拍攝全家福，留下孩子成長過程中的珍貴回憶。

一位正在拍攝家庭照的遊客表示，相比專業攝影棚，公園裡的自然光線和綠色景觀更有生活感，「孩子可以自由活動，照片看起來也更自然。」

除了休閒功能，Bowling Green Park也承載著巴洛阿圖的歷史。園內草地滾球場建於1933年至1934年間，由美國民間工程管理局興建。該地原址曾是1910年建立的半島醫院（Peninsula Hospital），醫院拆除後改建為今日的草地滾球場。

如今，這座擁有歷史底蘊的公園，不僅是草地滾球愛好者的聚集地，也成為居民親近自然、陪伴家人以及記錄生活的重要公共空間。

兔子形花卉引來不少兒童合影。（記者龔玥/攝影）
兔子形花卉引來不少兒童合影。（記者龔玥/攝影）

精華 FAQ

  • 因為園內有寬闊草坪、樹蔭、噴泉與花卉景觀，環境安靜舒適，又兼具歷史滾球場與田園氣息，適合休閒、親子活動和拍照。

  • 家長可帶孩子在草地奔跑、野餐或在樹蔭下休息，空間寬敞且相對安全，讓孩子不用特別安排活動，也能自在接觸自然並玩得開心。

  • 園內草地滾球場建於1933年至1934年間，由美國民間工程管理局興建；原址曾是1910年建立的半島醫院，後來拆除改建為今日公園的一部分。

親子

上一則

TREE培育14家台灣新創 矽谷發表成果

下一則

租金與房價飆升 金山租約買斷 重返疫情前高峰

延伸閱讀

城鎮傳真／洛杉磯Getty Villa 穿越時空來到古羅馬

城鎮傳真／洛杉磯Getty Villa 穿越時空來到古羅馬
格蘭杜拉巨型「移民」古樹 授粉藏悲壯故事

格蘭杜拉巨型「移民」古樹 授粉藏悲壯故事
球迷歡樂園

球迷歡樂園
舊金山渡輪大樓農夫市場 再度湧現採買人潮

舊金山渡輪大樓農夫市場 再度湧現採買人潮

紐約市免費家庭露營 5大區公園體驗野外過夜

紐約市免費家庭露營 5大區公園體驗野外過夜

熱門新聞

一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
「浮華世界」28日刊出加州州長紐森20年前緋聞對象里皮，以其角度講述她與紐森關係的文章。（美聯社）

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

2026-07-29 02:30
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

2026-07-28 02:19
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20
阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(Google Maps)

這城市因AI重奪全美最貴郵遞區 房價中位數近千萬

2026-07-31 18:09

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序