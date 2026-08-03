優美自然景觀、百年滾球場…巴洛阿圖公園 親子拍照首選

巴洛阿圖的Bowling Green Park設有噴泉。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 巴洛阿圖的Bowling Green Park以近百年草地滾球場與綠意景觀聞名，成為居民親子遊玩、拍照留念與親近自然的重要公共空間。

位於巴洛阿圖的Bowling Green Park，不僅擁有近百年歷史的草地滾球場，也因優美的自然景觀，成為當地居民休閒、親子 遊玩以及拍攝紀念照片的熱門場所。

走進公園，映入眼簾的是大片綠油油的草坪，周圍被高大的樹木環繞，陽光透過枝葉灑落，營造出寧靜舒適的戶外氛圍。園內設有噴泉景觀，盛開的繡球花為公園增添色彩；此外，園區內還保留不少農作景觀，包括玉米等作物，還有蔬果大棚，讓遊客在城市中也能感受到田園氣息。

周末期間，不少家長帶著孩子來到公園玩耍。有孩子在草地上奔跑，也有家庭帶著野餐用品，在樹蔭下享受親子時光。一名帶孩子前來遊玩的家長表示，這裡空間寬敞，環境安全，非常適合讓孩子接觸自然，「不用特別安排活動，小朋友光是在草地上跑一跑就很開心。」

除了親子活動，公園也成為不少居民拍照取景的地點。綠樹、花卉、草坪和噴泉形成天然背景，吸引許多年輕女性精心打扮前來拍攝個人照片，也有不少家庭選擇在此拍攝全家福，留下孩子成長過程中的珍貴回憶。

一位正在拍攝家庭照的遊客表示，相比專業攝影棚，公園裡的自然光線和綠色景觀更有生活感，「孩子可以自由活動，照片看起來也更自然。」

除了休閒功能，Bowling Green Park也承載著巴洛阿圖的歷史。園內草地滾球場建於1933年至1934年間，由美國民間工程管理局興建。該地原址曾是1910年建立的半島醫院（Peninsula Hospital），醫院拆除後改建為今日的草地滾球場。

如今，這座擁有歷史底蘊的公園，不僅是草地滾球愛好者的聚集地，也成為居民親近自然、陪伴家人以及記錄生活的重要公共空間。

兔子形花卉引來不少兒童合影。（記者龔玥/攝影）