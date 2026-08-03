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薩繆爾重返49人隊 首練成績亮眼

記者王子涵／舊金山報導
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薩繆爾在2021年打出生涯代表作，平均每次接球18.2碼領跑聯盟，獲選美聯社年度...
薩繆爾在2021年打出生涯代表作，平均每次接球18.2碼領跑聯盟，獲選美聯社年度第一隊全明星。(美聯社)

重返舊金山49人隊的外接手薩繆爾（Deebo Samuel），近日在李維球場(Levi's Stadium)首度隨隊練習便有亮眼表現。這名30歲老將雖只參與約10個實戰回合，仍完成邊線接球、接四分衛勃迪（Brock Purdy）越肩傳球，以及接短傳後大幅推進等好戲，展現招牌的接球後推進能力。

薩繆爾離隊一年後回歸，重新穿上19號球衣；他透露，可能補償年輕外接手柯溫（Jacob Cowing），才拿回原本背號。總經理林區（John Lynch）與近端鋒基特爾（George Kittle）也在球員停車場熱情迎接這位老隊友。

「老實說，感覺就像我根本沒離開，」薩繆爾說，「我知道這裡的情況，也認識這裡的人，教練團還是一樣，一切都很熟悉。」

49人以一年、最高價值700萬元的合約簽回薩繆爾。林區表示，球隊在正式簽約前已透過經紀人接洽約一個月，原本希望由他與皮爾索（Ricky Pearsall）共同增加外接手深度；但皮爾索隨後接受賽季報銷手術，使球隊更迫切需要補強。

薩繆爾2019年至2024年效力49人的期間，是沙納漢（Kyle Shanahan）進攻體系中的重要多功能武器，能勝任外接手、跑衛與回攻任務。他與基特爾、艾尤克（Brandon Aiyuk）曾自稱「YAC Bros」，強調接球後推進能力；其效力49人期間累積3006碼接球後推進碼數，居NFL同期第4位。

他2021年更打出生涯代表作，平均每次接球18.2碼領跑聯盟，獲選美聯社年度第一隊全明星。儘管續約後產量下滑、並曾兩度提出交易要求，薩繆爾表示這些都屬合約談判的一部分，自己與球團及教練的關係從未破裂。

林區表示，薩繆爾目前狀態良好，球隊將讓他擔任外接手、跑衛，並參與開球回攻，「我們會讓他出現在場上的各個地方。」

薩繆爾在2021年打出生涯代表作，平均每次接球18.2碼領跑聯盟，獲選美聯社年度...
薩繆爾在2021年打出生涯代表作，平均每次接球18.2碼領跑聯盟，獲選美聯社年度第一隊全明星。（Instagram截圖）

精華 FAQ

  • 他在李維球場首練就有亮眼演出，雖只參與約10個實戰回合，仍完成邊線接球、越肩接球與短傳後大幅推進，展現熟悉的接球後推進能力。

  • 球隊原本就想補強外接手深度，後來皮爾索接受賽季報銷手術，使戰力需求更急迫，因此以1年、最高價值700萬元的合約把薩繆爾帶回來。

  • 林區表示會讓他擔任外接手、跑衛，甚至參與開球回攻，盡量把他放到場上各種位置，延續他在沙納漢體系中的多功能價值。

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