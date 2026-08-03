2名獨立搖滾歌手 唱進金山交響樂廳

葛萊美得主文森特（St. Vincent）。（舊金山交響樂提供）

舊金山 交響樂團（SF Symphony）上周末接連迎來兩位獨立搖滾音樂人登台表演：小提琴家、創作歌手安德魯伯德（Andrew Bird）為其代表作「The Mysterious Production of Eggs」問世20周年，重新編寫管弦樂版本。葛萊美 得主文森特（St. Vincent）則以大膽的舞台張力與電吉他，將傳統交響樂廳化為搖滾劇場。兩場演出皆展現流行創作與古典樂團相遇後的豐富可能。

伯德8月1日與交響樂團合作，在指揮希克斯 （Sarah Hicks）的帶領下，演出「The Mysterious Production of Eggs」多首歌曲的全新編曲。舞台後方幾道細長燈柱發出微光，台上坐滿樂團成員。身穿無領帶黑西裝的伯德從舞台右側步入，外表更像一名纖瘦的古典獨奏家，而非民謠搖滾歌手。

但伯德從來不是傳統意義上的獨奏家。這位53歲伊利諾州音樂人整晚在小提琴、吉他、歌唱與口哨間自如轉換，技巧早已不再只是新奇表演，而是成為其作品語言的一部分。「這是第一個給我愛的城市，我永遠感謝你們。」伯德向舊金山觀眾說。

伯德與交響樂團當天下午才首次排練，而且只排了數小時。這也凸顯他對樂團的信任：管弦樂並非為原曲增添聲量或華麗背景，而是能夠呼吸、回應、共同塑造音樂的新生命。

「Banking on a Myth」尤其展現改編的想像力。弦樂、小號與打擊樂層層推進，營造如叢林行進般緩慢、帶些幽默感的節奏；伯德細緻的小提琴與帶殘響的口哨隨後浮現，在音響條件極佳的大廳內迴盪。「Tables and Chairs」則讓弦樂、木管與銅管輪流接住旋律與質地，顯示這些作品原本便有複雜而精密的結構。

安可曲「Weather Systems」前，希克斯坐到一旁，樂團靜默退場，只留下伯德與多年來標誌性的循環效果器。他以極少的器材逐層堆疊聲響，讓觀眾再次看見20年前吸引樂迷的創作核心。

伯德演出的兩天前，文森特同樣站上戴維斯廳舞台，在客席指揮巴克利（Jules Buckley）與交響樂團伴奏下，帶來充滿戲劇性的一夜。

身穿灰色百褶裙裝、紅色漆皮鞋的文森特在紅光中登台。她將2024年單曲「Violent Times」改編得如龐德電影主題曲般壯闊，弦樂推湧，木琴段落則增添感傷色彩；「Digital Witness」則由打擊樂與銅管推升，形成近乎狂熱的高潮。

她也未讓交響樂廳的莊重限制舞台能量：從撫摸低音提琴手髮髻、拍指揮臀部，到在樂手間扭腰起舞，甚至跳進觀眾席站上座椅演唱「New York」，都令現場氣氛升溫。她說：「交響樂團有很多規則，但規則就是用來打破的。」

小提琴家、口哨藝術家、創作歌手安德魯伯德。（舊金山交響樂提供）