最新報告：居民搬離灣區 購屋機率大增

經過數十年的穩定人口增長，灣區居民正在為尋求更低的生活成本而搬遷。(Google Maps)

據SFGATE報導，經過數十年的穩定人口增長，灣區 居民正在為尋求更低的生活成本而搬遷。一份新報告顯示，決定遷出的人更可能實現購房目標，但這一成就往往伴隨著重大的取捨。

無黨派研究機構加州 政策實驗室(California Policy Lab)利用信用卡數據追蹤了居民搬遷後的多年情況，發現灣區居民在搬遷僅一年後擁有住房的可能性要高出15%；五年後，這一比例躍升至33%。

那些離開加州前往其他州的人，住房成本顯著降低。2015年至2019年間遷出者的新居住宅價值中位數，比其原先居住的社區低約57%（約68.7萬美元）。對於離開舊金山 的人來說，這一數字更是驚人：房屋中位數價格低了約91.6萬美元，租金則低了38%（即987美元）。

該報告的作者之一懷特（Evan White）告訴SFGATE，儘管灣區存在明顯的可負擔性問題，但離開的未必是低收入居民。相反，數據顯示，搬離的主要是中等收入人群。

「想要購房的人意識到，即使收入尚可，在灣區也無法實現這一目標，因此他們會搬到其他地方去實現購房願望，」懷特說道。

雖然搬離灣區後購房可能更容易實現，但搬遷者也可能會更容易受到氣候變化的影響。該研究利用美國氣候脆弱性指數發現，平均而言，在州內搬遷者的氣候脆弱性增加了八個百分位點，而遷往州外者則增加了七個百分位點。

搬家帶來的其他妥協可能包括相對收入的降低以及學校質量的下降。學校質量雖難以量化，但根據加州數學和英語標準化考試的達標率來看，離開本州的人通常會面臨教育質量較差的學校。

自2014年以來，灣區在人口外流方面經歷了全美各地區中最顯著的變化，除蘇拉諾縣外，其餘各縣的人口淨流出均超過淨流入。不過，舊金山在新冠疫情期間的人口急劇流失已基本扭轉，自2024年年中以來，該市遷入人口已超過遷出人口。

在2014年至2025年間遷移的人群中，54%在同一縣內遷移，19%遷往灣區其他縣，15%遷往其他州，6%遷往聖谷（Central Valley），4%遷往洛杉磯（Los Angeles）地區，3%遷往加州其他地區。

隨著人口遷移，舊金山灣區的人口結構也在發生變化。白人居民離開該地區的數量超過其他種族群體；從2014年到2025年，舊金山灣區九個縣中，各縣有色人種所占比例均有所上升；與此同時，年輕居民外流的比例比以往更高：2014年搬離的灣區年輕居民中，有14%離開了該州，但到2025年，這一比例躍升至23%。

離開灣區的人們雖然找到了負擔得起的住房，但也面臨著重大的取捨。（本報檔案照）