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Waymo屢丟包去舊金山機場旅客 聖布魯諾居民感困擾

編譯廖宜怡／綜合報導
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中半島聖布魯諾居民投訴，Waymo把前往舊金山國際機場的乘客丟包在其住宅區，造成...
中半島聖布魯諾居民投訴，Waymo把前往舊金山國際機場的乘客丟包在其住宅區，造成居民困擾。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

聖布魯諾貝雷爾公園區居民指控Waymo頻繁將前往舊金山機場的乘客丟在社區內，造成交通與停車困擾，市府與警方已著手向公司反映並尋求解方。

灣區中半島聖布魯諾（San Bruno）居民向當地官員投訴，近來經常有前往舊金山國際機場的乘客被自駕計程車Waymo丟包在其住宅區內。聖布魯諾官員表示，他們正在聯絡Waymo尋求解決辦法。

灣區NBC電視台報導，聖布魯諾貝雷爾公園區（Belle Air Park）六名居民表示，大約兩周前，他們開始注意到社區裡的Waymo計程車數量有增加的趨勢，而且頻率愈來愈高。居民指出，大部分的Waymo都在社區裡離舊金山國際機場最近的第七大道500號街區讓乘客下車，他們多次看到Waymo乘客拿著行李站在社區街上一臉茫然。

在該社區居住了20年的居民里科（Robert Riechel）表示，他和多位被Waymo丟包在這裡的乘客交談過。他回憶，有些乘客不知所措，只好打電話找人來幫忙，但有一位拉著三個行李箱、要前往瑞士的先生說：「我決定走路到機場。」

里科估計，從他的社區可以沿著繁忙的San Bruno Avenue步行到舊金山機場，但至少要走20分鐘。

居民表示，這些Waymo計程車經常在社區裡長時間停車，甚至霸占了居民車庫車道。

里科說：「有一輛Waymo停在前面一戶人家的車道上，屋裡的年輕女士無法將車開出。我們無計可施，只能對著這部機器大喊：『你擋住車道了！』」

代表該社區的聖布魯諾市議員梅迪納（Marty Medina）表示，他和市府其他領導人已透過電子郵件聯絡Waymo公司，表達了居民的憂慮，同時正在安排一次電話會議。

梅迪納說：「我在電郵中解釋了Waymo計程車對該社區造成的影響，以及前往機場的乘客們在此地下車有多麼不便。」

梅迪納指出，貝雷爾公園區長期以來一直受到機場交通和停車問題的困擾，居民經常抱怨有人把車停在該社區，然後搭機去旅行。由於當地路邊停車位短缺，警方去年曾禁止居民使用交通錐或垃圾桶占位。

聖布魯諾警方也證實，他們曾兩度接到報案，前往該社區處理與Waymo相關的問題，一名Waymo代表上個月底才剛前往該社區和一名警員交換訊息。

Waymo發言人7月30日就此事發布聲明，所有乘客現在都可搭乘Waymo前往舊金山國際機場，並可在Grand Hyatt飯店或機場租車地點下車。

貝雷爾公園區居民則表示，他們會密切關注事態發展。

精華 FAQ

  • 居民抱怨Waymo經常把前往舊金山國際機場的乘客，直接丟在貝雷爾公園區住宅街道，讓旅客拿著行李茫然不知所措，也讓社區交通與停車問題更加嚴重。

  • 居民表示，多數Waymo會把乘客放在離機場最近的第7大道500號街區，旅客下車後常站在社區街上等待或尋找路線，甚至有人乾脆徒步前往機場。

  • 聖布魯諾市議員與市府官員已透過電子郵件聯絡Waymo，並安排電話會議討論影響；警方也曾兩度接報到場處理，Waymo則表示已提供可前往機場的下車地點。

舊金山 灣區 Waymo

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