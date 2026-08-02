洛杉磯名店「蘭迪甜甜圈」 灣區首店開幕 500人等開門

蘭迪甜甜圈（Randy's Donuts）以屋頂巨型甜甜圈招牌聞名。圖為品牌代表性門市。（翻攝自Randy's Donuts官網）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯知名的蘭迪甜甜圈在聖他克拉拉開出灣區首店，開幕當天吸引約500人排隊朝聖，也讓對街老店Stan's Donut Shop同步成為焦點。

洛杉磯 知名品牌「蘭迪甜甜圈」（Randy's Donuts）7月31日在聖他克拉拉開設灣區 首家門市，吸引大批民眾排隊朝聖。根據NBC灣區新聞報導，有人前一晚深夜便帶著折疊椅到場卡位，上午7時開門前已有約500人等候，就是為了一嚐這家南加州 人氣甜甜圈的滋味。

開幕現場氣氛熱鬧，不少顧客早起排隊，還有人攜家帶眷前來；店內販售超過50種甜甜圈，口味涵蓋經典糖霜、巧克力、楓糖及各式夾餡等，也供應咖啡等飲品，希望讓灣區民眾品嘗來自南加州的經典風味。

隨著蘭迪甜甜圈正式插旗灣區，位於對街、1959年開業的Stan's Donut Shop同樣成為焦點。這家陪伴當地居民逾60年的老店，當天也吸引不少顧客上門。有民眾表示，特地前來嘗鮮蘭迪甜甜圈，也不忘到Stan's支持熟悉的老味道；也有人笑說，「兩家都要吃，才能比較各自特色。」

蘭迪甜甜圈創立於1952年，以招牌巨型甜甜圈地標聞名。加盟業者表示，選擇聖他克拉拉作為灣區首站，是看好矽谷多元族群及消費市場，希望將南加州經典甜甜圈帶到北加州。

隨著蘭迪甜甜圈正式進軍灣區，不僅為南灣再添一處美食新選擇，也讓兩家名店隔街相望的景象，成為近期當地民眾津津樂道的話題。

蘭迪甜甜圈以經典糖霜甜甜圈聞名。（翻攝自Randy's Donuts官網）