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洛杉磯名店「蘭迪甜甜圈」 灣區首店開幕 500人等開門

記者王湘涵/聖他克拉拉報導
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蘭迪甜甜圈（Randy's Donuts）以屋頂巨型甜甜圈招牌聞名。圖為品牌代表...
蘭迪甜甜圈（Randy's Donuts）以屋頂巨型甜甜圈招牌聞名。圖為品牌代表性門市。（翻攝自Randy's Donuts官網）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯知名的蘭迪甜甜圈在聖他克拉拉開出灣區首店，開幕當天吸引約500人排隊朝聖，也讓對街老店Stan's Donut Shop同步成為焦點。

洛杉磯知名品牌「蘭迪甜甜圈」（Randy's Donuts）7月31日在聖他克拉拉開設灣區首家門市，吸引大批民眾排隊朝聖。根據NBC灣區新聞報導，有人前一晚深夜便帶著折疊椅到場卡位，上午7時開門前已有約500人等候，就是為了一嚐這家南加州人氣甜甜圈的滋味。

開幕現場氣氛熱鬧，不少顧客早起排隊，還有人攜家帶眷前來；店內販售超過50種甜甜圈，口味涵蓋經典糖霜、巧克力、楓糖及各式夾餡等，也供應咖啡等飲品，希望讓灣區民眾品嘗來自南加州的經典風味。

隨著蘭迪甜甜圈正式插旗灣區，位於對街、1959年開業的Stan's Donut Shop同樣成為焦點。這家陪伴當地居民逾60年的老店，當天也吸引不少顧客上門。有民眾表示，特地前來嘗鮮蘭迪甜甜圈，也不忘到Stan's支持熟悉的老味道；也有人笑說，「兩家都要吃，才能比較各自特色。」

蘭迪甜甜圈創立於1952年，以招牌巨型甜甜圈地標聞名。加盟業者表示，選擇聖他克拉拉作為灣區首站，是看好矽谷多元族群及消費市場，希望將南加州經典甜甜圈帶到北加州。

隨著蘭迪甜甜圈正式進軍灣區，不僅為南灣再添一處美食新選擇，也讓兩家名店隔街相望的景象，成為近期當地民眾津津樂道的話題。

蘭迪甜甜圈以經典糖霜甜甜圈聞名。（翻攝自Randy's Donuts官網）
蘭迪甜甜圈以經典糖霜甜甜圈聞名。（翻攝自Randy's Donuts官網）

精華 FAQ

  • 蘭迪甜甜圈於7月31日在聖他克拉拉開出灣區首家門市，地點位於南灣矽谷一帶，吸引大量民眾前往排隊，成為當地新熱門打卡美食。

  • 因為蘭迪甜甜圈是洛杉磯知名品牌，主打南加州人氣甜甜圈，開幕前就有民眾深夜帶折疊椅卡位，上午7時前已聚集約500人等待。

  • 蘭迪甜甜圈新店正對面就是1959年開業的Stan's Donut Shop，兩家店同時吸引顧客上門，讓民眾可比較新舊名店風味，也成為當地話題。

灣區 洛杉磯 加州

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