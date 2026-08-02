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專家：AB2108無限制分流 恐縱容累犯 應保留犯罪紀錄

記者王湘涵／灣區報導
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加州反毒聯盟（CCAD）創辦人李少敏表示，支持分流制度提供初犯改過自新的機會，但...
加州反毒聯盟（CCAD）創辦人李少敏表示，支持分流制度提供初犯改過自新的機會，但反對AB2108無限制分流。（李少敏提供）

AI摘要

文章摘要整理：

李少敏支持分流與戒治，但反對AB2108若不保留犯罪紀錄、讓累犯難以追查；他也呼籲迷幻藥與卡痛等政策都應先經完整科學審查。

加州眾議會AB2108法案預計8月3日送交州參議院公共安全委員會審議，長期投入公共安全倡議逾20年的加州反毒聯盟（CCAD）創辦人李少敏（Frank Lee）接受專訪表示，他支持分流制度提供初犯改過自新的機會，但認為AB2108新法提案若讓分流案件不保留竊盜犯罪紀錄，將難以辨識重複犯罪者，使犯罪行為一再發生。

李少敏表示，他並非反對分流制度，而是認為制度應兼顧教育、矯正與法律威懾功能。他支持讓初犯透過教育、治療或職業訓練重新回歸社會，但主張分流制度應保留必要的犯罪紀錄，並建立合理限制及追蹤機制，避免因無法辨識累犯，使分流制度失去應有的矯正與嚇阻功能。

「我支持分流，但不是無限制的分流。」李少敏說。他並舉屋崙華埠商家為例表示，治安惡化期間，不少商家因擔心遭竊，必須每天將商品搬回家，也反映法律威懾力對社區治安的重要性。

李少敏指出，36號提案（Proposition 36）希望透過司法介入及戒毒機制，同時改善毒品、竊盜及遊民問題。他認為，若法律威懾力下降，部分毒品成癮者可能持續透過竊盜取得購買毒品的資金，恐使毒品、竊盜及遊民問題再度形成惡性循環。至於法案提出的職業訓練措施，他表示方向值得支持，但仍應建立後續追蹤及成效評估機制。

除AB2108外，李少敏也關注聯邦迷幻藥政策。他表示，自己支持科學研究，但主張包括LSD、MDMA、psilocybin（裸蓋菇素）及ibogaine等藥物，都應完成完整臨床研究、安全性評估及FDA正式審查，再決定是否核准使用，而非在科學證據尚未充分建立前倉促推動合法化，以維護公共安全。

此外，李少敏透露，聯邦目前正研議將卡痛（Kratom）相關成分列入第一級管制藥物（Schedule I）。卡痛是一種原產於東南亞的植物，近年在美國常以膠囊、粉末、茶飲及軟糖等形式於網路及部分零售通路販售，具有刺激及類鴉片作用，可能導致依賴及其他健康風險。他表示，若後續完成相關程序，將有助降低青少年接觸相關產品的機會。

李少敏籲FDA維持迷幻藥完整審查，鼓勵民眾共同維護公共安全和毒品問題。（記者王湘...
李少敏籲FDA維持迷幻藥完整審查，鼓勵民眾共同維護公共安全和毒品問題。（記者王湘涵/製圖）

精華 FAQ

  • 他支持讓初犯透過教育、治療或職訓重新回歸社會，但反對無限制分流。若不保留竊盜紀錄，將難以辨識累犯，恐削弱法律威懾與矯正效果。

  • 因為沒有紀錄就不易發現同一人重複犯案，容易讓竊盜等行為持續發生。李少敏認為，保留必要紀錄並加上後續追蹤，才能兼顧教育、矯正與公共安全。

  • 他支持科學研究，但認為LSD、MDMA、psilocybin與ibogaine等藥物，都應完成臨床研究、安全評估及FDA審查後再決定是否合法化；卡痛若列入Schedule I，也有助降低青少年接觸風險。

加州

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