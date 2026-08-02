蛋價回落 餐飲業者哀嘆︰經營變數仍多

雖然蛋價雖已回落，但其他運營成本仍在不斷上漲，灣區的餐廳和麵包店仍未感輕鬆。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 美國蛋價雖已從高點大幅回落，但餐飲與烘焙業者仍受其他成本壓力與供應延遲影響，只能邊調價邊觀望未來變化。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，去年春天雞蛋價格飆升時，舊金山人氣麵包店Breadbelly的店主們不得不做出一些艱難的決定。他們不得不將gyeranppang（一種填充芝士和雞蛋的韓式玉米麵包）的價格從7.50美元上調至9美元，並停止供應「雞蛋咖啡」，一種受越南 風味啟發的意式濃縮咖啡飲品。

由於禽流感 導致數百萬隻母雞死亡，雞蛋批發價曾飆升至每打8美元以上。美國司法部還指控三大生產商Cal-Maine Foods、Versova和Hickman′s Egg Ranch多年來非法串通抬高價格。今年7月，這些公司雖未承認人為抬高價格，但與聯邦政府達成了和解協議，同意支付330萬美元，並向食物銀行（food banks）和非營利組織捐贈5300萬枚雞蛋。

灣區許多依賴雞蛋的餐館和麵包店別無選擇，只能提價以維持經營。

然而，自每打8美元的高點以來，大號雞蛋的全國批發基準價格已大幅下跌，今年早些時候降至每打約80美分。雖然價格已從「蛋通脹」的高峰回落，但其波動性仍繼續給餐館和麵包店的運營決策帶來困擾。

「雞蛋價格下降並不意味著其他所有成本也會隨之降低，」Breadbelly 聯合店主 James Wong 說，「我們在客戶服務、食材採購以及食品製作工藝上投入了大量資源。」

去年3月，該店採購一箱雞蛋的成本達到了約60美元的峰值。他們沒有全面上調菜單價格，而是僅針對部分產品提價，同時保持了一些最受歡迎招牌菜的價格不變。

如今雞蛋價格已回落，Breadbelly 最近一次採購的單箱成本僅為18美元，該店也開始撤銷去年實施的部分調價措施。韓式雞蛋麵包的價格已恢復至7.50美元，店主還計劃在今年重新推出雞蛋咖啡。

Wong 指出，菜單價格不僅受食材成本影響，還受到勞動力等其他運營開支的制約，因為必須保持在就業市場上的競爭力。此外，禽流感依然構成潛在威脅。

雞蛋的批發價格波動較大，而供應鏈下游的價格變動往往較為滯後。供應商與商家之間可能簽有合同、持有既有庫存或執行既定的定價機制，這些因素都會緩衝每周價格波動帶來的影響。

其他業主反映，如今蛋價雖已回落，但其他運營成本仍在不斷上漲。

未來的蛋價走勢仍難預測，業主們表示只能靜觀其變。