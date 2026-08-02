我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

蛋價回落 餐飲業者哀嘆︰經營變數仍多

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雖然蛋價雖已回落，但其他運營成本仍在不斷上漲，灣區的餐廳和麵包店仍未感輕鬆。（取...
雖然蛋價雖已回落，但其他運營成本仍在不斷上漲，灣區的餐廳和麵包店仍未感輕鬆。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

美國蛋價雖已從高點大幅回落，但餐飲與烘焙業者仍受其他成本壓力與供應延遲影響，只能邊調價邊觀望未來變化。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，去年春天雞蛋價格飆升時，舊金山人氣麵包店Breadbelly的店主們不得不做出一些艱難的決定。他們不得不將gyeranppang（一種填充芝士和雞蛋的韓式玉米麵包）的價格從7.50美元上調至9美元，並停止供應「雞蛋咖啡」，一種受越南風味啟發的意式濃縮咖啡飲品。

由於禽流感導致數百萬隻母雞死亡，雞蛋批發價曾飆升至每打8美元以上。美國司法部還指控三大生產商Cal-Maine Foods、Versova和Hickman′s Egg Ranch多年來非法串通抬高價格。今年7月，這些公司雖未承認人為抬高價格，但與聯邦政府達成了和解協議，同意支付330萬美元，並向食物銀行（food banks）和非營利組織捐贈5300萬枚雞蛋。

灣區許多依賴雞蛋的餐館和麵包店別無選擇，只能提價以維持經營。

然而，自每打8美元的高點以來，大號雞蛋的全國批發基準價格已大幅下跌，今年早些時候降至每打約80美分。雖然價格已從「蛋通脹」的高峰回落，但其波動性仍繼續給餐館和麵包店的運營決策帶來困擾。

「雞蛋價格下降並不意味著其他所有成本也會隨之降低，」Breadbelly 聯合店主 James Wong 說，「我們在客戶服務、食材採購以及食品製作工藝上投入了大量資源。」

去年3月，該店採購一箱雞蛋的成本達到了約60美元的峰值。他們沒有全面上調菜單價格，而是僅針對部分產品提價，同時保持了一些最受歡迎招牌菜的價格不變。

如今雞蛋價格已回落，Breadbelly 最近一次採購的單箱成本僅為18美元，該店也開始撤銷去年實施的部分調價措施。韓式雞蛋麵包的價格已恢復至7.50美元，店主還計劃在今年重新推出雞蛋咖啡。

Wong 指出，菜單價格不僅受食材成本影響，還受到勞動力等其他運營開支的制約，因為必須保持在就業市場上的競爭力。此外，禽流感依然構成潛在威脅。

雞蛋的批發價格波動較大，而供應鏈下游的價格變動往往較為滯後。供應商與商家之間可能簽有合同、持有既有庫存或執行既定的定價機制，這些因素都會緩衝每周價格波動帶來的影響。

其他業主反映，如今蛋價雖已回落，但其他運營成本仍在不斷上漲。

未來的蛋價走勢仍難預測，業主們表示只能靜觀其變。

精華 FAQ

  • 去年蛋價飆升時，Breadbelly將韓式雞蛋麵包gyeranppang從7.50美元漲到9美元，並暫停供應雞蛋咖啡，以減輕原料成本暴增對營運的衝擊。

  • 隨著雞蛋批發價明顯下滑，Breadbelly把雞蛋麵包價格調回7.50美元，店主也計劃今年重新推出雞蛋咖啡，逐步撤回先前的部分漲價措施。

  • 因為菜單價格還受勞動力、採購與製作等成本影響，加上供應鏈下游調價通常滯後，且禽流感仍是風險，業者只能持續觀察蛋價走勢。

越南 舊金山 禽流感

上一則

舊金山渡輪大樓農夫市場 再度湧現採買人潮

下一則

Waymo屢丟包去舊金山機場旅客 聖布魯諾居民感困擾

延伸閱讀

天熱蛋價再漲 台大賣場洗選蛋缺貨 民眾撲空、盤商搶蛋

天熱蛋價再漲 台大賣場洗選蛋缺貨 民眾撲空、盤商搶蛋

一旦漲了就回不去 這食材批發價跌但餐廳不願調降

一旦漲了就回不去 這食材批發價跌但餐廳不願調降
食品雜貨價格起落如「火箭與羽毛」 美消費者沮喪

食品雜貨價格起落如「火箭與羽毛」 美消費者沮喪
恐染沙門氏菌 蛋商召回1900萬個蛋

恐染沙門氏菌 蛋商召回1900萬個蛋
華人50年餐廳堅持13年不漲價 不敵通膨歇業

華人50年餐廳堅持13年不漲價 不敵通膨歇業

熱門新聞

一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
「浮華世界」28日刊出加州州長紐森20年前緋聞對象里皮，以其角度講述她與紐森關係的文章。（美聯社）

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

2026-07-29 02:30
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

2026-07-28 02:19
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20
阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(Google Maps)

這城市因AI重奪全美最貴郵遞區 房價中位數近千萬

2026-07-31 18:09
舊金山餐廳Octavia的周末烘焙快閃店因為大受歡迎，將開設為專賣店Lorella。（取自谷歌地圖）

舊金山這家烘焙糕點排隊太夯 終於要開實體店了

2026-07-27 19:07

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差