聖荷西公寓開發案過關 社區團體提上訴

聖荷西規劃部門批准與市中心歷史建築相關的公寓綜合體項目，社區團體對The Gifford八層公寓項目開發提出上訴。（Urban Catalyst）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西核准The Gifford公寓案，同時推進收購Knox-Goodrich歷史建築，但附近居民組織質疑審查不足並提出上訴。

信使報（Mercury News）報導，聖荷西 規劃部門日前批准了一個公寓綜合體項目，該項目與市政府計劃從該住宅項目的開發商手中收購市中心一棟歷史建築的舉措有關。一個社區團體正在對這一決定提出上訴。

該八層公寓項目名為「The Gifford」，將位於West San Carlos街470號，共提供276套公寓。開發商是灣區房地產 公司「Urban Catalyst」的一家關聯企業。

批准在緊隨市議會的一項初步決定之後，該決定擬斥資360萬美元收購位於South First街26至36號的Knox-Goodrich大樓。該大樓由「Urban Catalyst」的一家關聯公司所有，並將出售給市政府。

聖荷西住房局局長索利萬（Erik Solivan）在6月的市議會會議上表示，這兩項交易將分別進行，並接受充分審查。

「這兩件事雖有關聯，但絕非捆綁在一起，」索利萬說，「批准其中一項並不意味著另一項會獲得快速審批。」

由Gifford開發項目附近部分居民組成的「Stakeholders + Neighborhoods Initiative」組織對該項目提出了擔憂。「當開發商武斷地聲稱該項目『不再划算』時，我們多年來對城市的奉獻被付諸東流。證據在哪裡？」該組織主席薩瑟蘭（Kathy Sutherland）表示，「規劃部門並未對該項目進行恰當評估。歸根結底，是缺乏證據來支持他們的說法。」

薩瑟蘭指出，規劃部門的決定無視了那些考慮附近居民視野的設計標準，其中包括新建築中將直接緊鄰現有獨棟住宅的部分。

市議會現在需要決定是支持該上訴還是予以駁回。

聖荷西市官員認為，收購這座歷史建築並開發「Gifford」項目將極大惠及市中心。

「Gifford項目，連同『Urban Catalyst』公司的『Icon-Echo公寓』、CORE開發商建設的『Gateway住宅塔樓』，以及Westbank公司將『義大利銀行』改建為住宅單元的項目，將推動聖荷西市中心的復興，」市政府工作人員在致市議會備忘錄中寫道。

市議員托迪洛斯（Anthony Tordillos）表示，這筆交易將有助於該市實現住房目標，並指出聖荷西市收購該建築的價格比『Urban Catalyst』公司當初的購入價低了60%。

「這對本市來說是穩操勝券，」托迪洛斯說道，並強調聖荷西市在2025年僅完成了新建住房單位目標的33%。「我們需要儘可能多的住房。」