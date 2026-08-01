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狗狗衝浪錦標賽周六登場 近20隻「浪犬」逐浪競技

記者王湘涵／柏斯菲卡報導
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第10屆世界狗狗衝浪錦標賽訂於8月1日在Pacifica的Linda Mar B...
第10屆世界狗狗衝浪錦標賽訂於8月1日在Pacifica的Linda Mar Beach舉行。（取自主辦方網頁）

AI摘要

文章摘要整理：

第10屆世界狗狗衝浪錦標賽將在Pacifica的Linda Mar Beach舉行，近20隻犬隻分組競技，並有SUP與雙人衝浪等人犬合作項目。

灣區夏季最受歡迎的特色活動之一週末登場─第10屆世界狗狗衝浪錦標賽（World Dog Surfing Championships）將於8月1日在柏斯菲卡（Pacifica）的Linda Mar Beach舉行，近20隻來自不同品種、不同體型的犬隻將踩上衝浪板，在海浪中一展身手，角逐各組冠軍，活動免費開放民眾觀賞。

據NBC灣區新聞報導，今年賽事將於上午9點至下午2點舉行，參賽犬隻從小型㹴犬到拉布拉多犬都有，並依體型分為不同組別進行比賽。此外，今年也安排人犬合作項目，包括立式划槳（Stand-Up Paddleboarding，SUP）及雙人衝浪（Tandem Surfing），由飼主與愛犬共同挑戰海浪。

今年回鍋參賽的知名「浪犬」包括迷你杜賓犬Rusty、拉布拉多犬Rippin Rosie，以及Carson Surf Dog等，都將再度參賽。比賽將由評審依據狗狗的乘浪時間、浪高、自信表現、平衡感及花式技巧等項目評分，選出各組優勝者；各組冠軍出爐後，小型犬、中型犬及大型犬組優勝者將進一步角逐年度總冠軍。

賽事結束後，參賽者將前往柏斯菲卡的Puerto 27 Restaurant參加「Apres Surf」交流活動，現場提供餐飲，並安排參賽犬隻與觀眾見面互動，活動將持續至下午5點，歡迎民眾到場欣賞狗狗們乘浪的精彩表現。

精華 FAQ

  • 第10屆世界狗狗衝浪錦標賽將於8月1日在柏斯菲卡的Linda Mar Beach舉行，賽事時間為上午9點到下午2點，且免費開放民眾觀賞。

  • 參賽犬隻依體型分組，小型犬、中型犬與大型犬各自競賽；評審會看乘浪時間、浪高、自信表現、平衡感與花式技巧，選出各組優勝者。

  • 比賽結束後，參賽者會前往Puerto 27 Restaurant參加Apres Surf交流活動，現場提供餐飲，並讓參賽犬隻與觀眾互動，活動持續到下午5點。

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