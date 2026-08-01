好市多羊駝爆紅 毛寵玩具成主人新歡

網友一次「包色」買回家，擺放在家中盆栽旁，有種可愛動物園的感覺。（網友張小姐提供）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多一款羊駝造型耐咬玩具因外型可愛、設計耐玩，加上TikTok等社群推波助瀾迅速爆紅，成為飼主與毛孩都搶買的熱門商品。

最近走進好市多 ，不少民眾的購物車裡，都可見到一隻戴著彩色帽子、披著繽紛小毯子的羊駝。隨著網友在TikTok、Instagram、小紅書 及Reddit等社群平台接力分享，這款原本是給狗狗啃咬的耐咬玩具（Dog Chew Toy）迅速爆紅，意外成為今夏最受矚目的寵物 用品之一。

這款羊駝玩具售價約10至13美元，約15吋高，大小接近抱枕，不少消費者就是因為它討喜又療癒的外型，忍不住把它放進購物車。除了可愛造型，它最大的特色在於採用雙層設計，外層是柔軟的絨毛羊駝，裡面則藏有一顆耐咬的刺刺啾啾球（Spiky Squeaker Ball），即使外層被狗狗咬破，仍可繼續玩耍，延長玩具壽命，也讓不少飼主認為相當具有CP值。

至今已照顧過87隻救援犬的Love and Second Chances流浪狗協會美亞社區公關總監吳欣宜表示，對狗狗而言，玩具不只是娛樂用品，更可能成為帶來安全感的陪伴物。當狗狗面臨搬家、寄養、送養或進入陌生環境時，若身邊有熟悉的毯子或玩具，因為留有自己的氣味，往往能降低焦慮，幫助牠們更快適應新環境。

有趣的是，這款商品爆紅後，社群平台上也掀起一波「主人比狗更愛」的分享潮。有飼主笑說，原本買回家是送給愛犬，沒想到自己抱了一次就捨不得放手，「最後都是我抱著睡，狗狗根本沒碰到。」還有網友一次把三種顏色全部「包色」買回家。也有人打趣說，這隻羊駝名義上是狗狗玩具，真正的目標客群其實是人類。

這款羊駝兼具療癒外型、耐玩設計與親民價格，在社群媒體推波助瀾下迅速累積人氣。目前商品列入好市多本期特價活動，優惠至8月2日止，後續是否持續販售仍依各門市庫存而定。

Bosco（右）與牠的羊駝。對狗狗而言，玩具不只是娛樂用品，更可能成為帶來安全感的陪伴物。（流浪狗協會美亞社區公關總監吳欣宜提供）