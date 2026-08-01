我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

好市多羊駝爆紅 毛寵玩具成主人新歡

記者王湘涵／海沃報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友一次「包色」買回家，擺放在家中盆栽旁，有種可愛動物園的感覺。（網友張小姐提供...
網友一次「包色」買回家，擺放在家中盆栽旁，有種可愛動物園的感覺。（網友張小姐提供）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多一款羊駝造型耐咬玩具因外型可愛、設計耐玩，加上TikTok等社群推波助瀾迅速爆紅，成為飼主與毛孩都搶買的熱門商品。

最近走進好市多，不少民眾的購物車裡，都可見到一隻戴著彩色帽子、披著繽紛小毯子的羊駝。隨著網友在TikTok、Instagram、小紅書及Reddit等社群平台接力分享，這款原本是給狗狗啃咬的耐咬玩具（Dog Chew Toy）迅速爆紅，意外成為今夏最受矚目的寵物用品之一。

這款羊駝玩具售價約10至13美元，約15吋高，大小接近抱枕，不少消費者就是因為它討喜又療癒的外型，忍不住把它放進購物車。除了可愛造型，它最大的特色在於採用雙層設計，外層是柔軟的絨毛羊駝，裡面則藏有一顆耐咬的刺刺啾啾球（Spiky Squeaker Ball），即使外層被狗狗咬破，仍可繼續玩耍，延長玩具壽命，也讓不少飼主認為相當具有CP值。

至今已照顧過87隻救援犬的Love and Second Chances流浪狗協會美亞社區公關總監吳欣宜表示，對狗狗而言，玩具不只是娛樂用品，更可能成為帶來安全感的陪伴物。當狗狗面臨搬家、寄養、送養或進入陌生環境時，若身邊有熟悉的毯子或玩具，因為留有自己的氣味，往往能降低焦慮，幫助牠們更快適應新環境。

有趣的是，這款商品爆紅後，社群平台上也掀起一波「主人比狗更愛」的分享潮。有飼主笑說，原本買回家是送給愛犬，沒想到自己抱了一次就捨不得放手，「最後都是我抱著睡，狗狗根本沒碰到。」還有網友一次把三種顏色全部「包色」買回家。也有人打趣說，這隻羊駝名義上是狗狗玩具，真正的目標客群其實是人類。

這款羊駝兼具療癒外型、耐玩設計與親民價格，在社群媒體推波助瀾下迅速累積人氣。目前商品列入好市多本期特價活動，優惠至8月2日止，後續是否持續販售仍依各門市庫存而定。

Bosco（右）與牠的羊駝。對狗狗而言，玩具不只是娛樂用品，更可能成為帶來安全感...
Bosco（右）與牠的羊駝。對狗狗而言，玩具不只是娛樂用品，更可能成為帶來安全感的陪伴物。（流浪狗協會美亞社區公關總監吳欣宜提供）

精華 FAQ

  • 它以可愛療癒的羊駝外型吸引消費者，內部還有耐咬啾啾球，兼具趣味與耐用性，再加上約10至13美元的親民價格，迅速在社群平台擴散。

  • 玩具採雙層設計，外層是柔軟絨毛羊駝，內層藏有刺刺啾啾球，即使外層被咬破，仍能繼續玩耍，讓產品壽命更長，也提升整體CP值。

  • 不少飼主買回家後，反而自己抱著不放，甚至比狗狗更喜歡，社群上也有人一次買齊3色，顯示這款商品已從寵物玩具變成療癒系熱賣品。

好市多 小紅書 寵物

上一則

盛桃貪腐案 議員、前市府主管列證人名單

下一則

告別發跡地 The North Face柏克萊最後門市關閉

延伸閱讀

萌寵「抱冬瓜」降溫走紅 生鮮平台賣到缺貨 獸醫這麼說…

萌寵「抱冬瓜」降溫走紅 生鮮平台賣到缺貨 獸醫這麼說…
好市多一款水果冰淇淋最新上架 逼真外型、濃郁果香掀搶購潮

好市多一款水果冰淇淋最新上架 逼真外型、濃郁果香掀搶購潮
「不是消耗品，是家具」好市多保鮮膜用13年才見底 網幽默取名玩傳承

「不是消耗品，是家具」好市多保鮮膜用13年才見底 網幽默取名玩傳承
麥當勞餐點縮水又挨轟 顧客：大小如玩具

麥當勞餐點縮水又挨轟 顧客：大小如玩具
廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了

廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了

熱門新聞

一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
「浮華世界」28日刊出加州州長紐森20年前緋聞對象里皮，以其角度講述她與紐森關係的文章。（美聯社）

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

2026-07-29 02:30
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

2026-07-28 02:19
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20
舊金山餐廳Octavia的周末烘焙快閃店因為大受歡迎，將開設為專賣店Lorella。（取自谷歌地圖）

舊金山這家烘焙糕點排隊太夯 終於要開實體店了

2026-07-27 19:07
阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(Google Maps)

這城市因AI重奪全美最貴郵遞區 房價中位數近千萬

2026-07-31 18:09

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說