開學用品清單好複雜 四大量販店攻略一次看 省時有效率

不同的筆記本因應各科需求。（記者王湘涵/攝影）

每年8月開學前夕，不少家長收到學校發下的開學用品清單（School Supply List）後，第一個反應不是「要花多少錢」，而是「這些東西要去哪裡買？」從各科指定的筆記本、資料夾、計算機，到教室共用的面紙、紙巾，品項多達十多種，不少家長得跑好幾家店才能買齊。

隨著年級愈高，開學用品清單也越來越長；以灣區 一所公立中學六年級用品清單為例，除了基本文具外，還包括100頁以上螺旋橫線筆記本（College Ruled）、橫線作業本（Composition Notebook）、方格作業本（Graph Paper Composition Book）、資料夾、基本型計算機，以及教室共用的面紙和廚房紙巾等用品。其實，只要掌握各大量販店的商品特色，不必每樣都比價，也能更有效率完成採買。

Walmart：文具一次買齊 採買首站

若想一次完成大部分學校指定用品，Walmart通常是最有效率的選擇。店內的「Back to School」專區通常集中陳列各式文具，從鉛筆、原子筆、螢光筆、色鉛筆、彩色筆、剪刀、膠棒，到各式筆記本、資料夾、直尺及基本型計算機，大部分都能一次購足。對於需要準備不同科目用品的家庭來說，一次買齊是最大優勢。

好市多：家庭消耗品最划算

若家中已有會員，則可把教室共用及家庭消耗品一次補足，包括面紙、廚房紙巾、濕紙巾、零食及保鮮袋等，大包裝平均單價通常較具優勢。不過，由於好市多文具種類相對有限，若學校指定特殊規格的筆記本或資料夾，不一定都能找到，因此更適合作為補貨站，而非主要採買地點。

Target：書包、水壺選擇多

Target的「Back to School」商品向來以設計感和款式取勝，書包、午餐袋、水壺及各式文具收納用品選擇豐富，也常推出學生用品優惠。若希望孩子挑選喜歡的書包或開學用品是不錯的選擇；至於一般文具，價格未必比一般文具賣場更具優勢。

Office Depot：補齊特殊用品

Office Depot則適合購買特殊文具或補齊缺貨商品，例如部分計算機、活頁夾、教師指定用品等。開學季期間也常推出文具優惠，部分學區更與Office Depot合作，只要結帳時提供學校代碼，消費金額還可回饋學校。若前幾家店買不到指定用品，也可到此補齊。

建議家長採買前先確認學校或老師公布的用品清單，不同年級、不同老師要求可能有所不同，甚至會指定筆記本種類、頁數或格式。與其一家家比價，不如帶著用品清單再出發，依照商品類型安排採買路線，讓採買更有順序，省時又省力。

帶上清單再出發，依照商品類型安排採買路線，讓採買更有順序，省時又省力。（圖片由AI生成整理）