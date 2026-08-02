沙加緬度獲3190萬補助 推動長者永久支持性住宅計畫

沙加緬度市獲得州府補助，將推動長者住宅計畫，為無家可歸長者提供永久支持性住宅。(取自沙加緬度市府官網)

沙加緬度市與開發商獲得加州 門匙計畫（Homekey+）近3190萬美元補助，將用於推動里奧林達（Rio Linda）長者住宅計畫，打造一處為無家可歸長者及高齡退伍軍人提供永久支持性住宅的社區。

市府表示，這項補助案未來將提交沙加緬度市議會正式接受審議，工程預計於2027年2月開工。未來入住居民將與管理單位簽訂租約，租金 最高不超過其收入的30%。依照Homekey+規定，該住宅將維持55年可負擔住宅資格。

市府創新與經濟發展辦公室與社區應變局合作，並與Urban Capital LLC共同於2025年5月向加州住房與社區發展廳（HCD）申請Homekey+補助。沙加緬度市長麥卡錫（Kevin McCarty）表示，長者是目前成長最快、也最脆弱的無家可歸族群之一。這項計畫將提供他們有尊嚴的居住解決方案。繼安全停車場（Safe Parking）啟用後，這是「六點計畫」（Six Point Plan）的第二項重要里程碑。他說：「每個人都應該擁有一個安全睡覺的地方；我們距離目標仍有一段路，但這項計畫讓我們再次向正確方向邁進。」

位於北沙加緬度里奧林達大道的住宅計畫，預計興建100戶永久支持性住宅，提供55歲以上成年人入住。其中：49戶保留給具有行為健康需求的無家可歸退伍軍人；49戶保留給無家可歸長者；2戶作為管理人員宿舍。此外，Alta 加州區域中心將為其中15戶有發展障礙的住戶提供相關支持服務。

市府與開發商將與BOSS Homes合作，採用模組化建築（modular units）興建住宅。每戶均配備：Queen Size雙人床、書桌、衣櫃、完整衛浴、簡易廚房、免費網路服務等。整體社區規畫還包括社區公共活動空間、洗衣設施、社區花園、儲藏空間、物業管理及支持服務辦公室等。開發商將負責購地與開發工程，未來由專業物業管理公司負責招租、維修及日常管理，並配置5名全職個案管理員，於現場提供住戶各項支持服務。

「六點計畫」（Six Point Plan）是麥卡錫2月提出的無家可歸者政策，新增約600個安置床位，減少街頭露宿人口，開發微型住宅社區、擴充緊急收容中心、改革旅館安置計畫改革及Robin Moore迷你住宅補助計畫。此次獲補助項目屬於開發微型住宅。

Homekey+由加州住房與社區發展廳與加州退伍軍人事務部共同管理，經費來自加州選民通過的第1號提案（Proposition 1），目的在興建永久支持性住宅，協助具有行為健康需求且正面臨或有無家可歸風險的退伍軍人及其他民眾。