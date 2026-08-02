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沙加緬度8月4日「全國守夜」 警民共造更安全社區

編譯組／綜合報導
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沙加緬度「全國守夜行動」將於8月4日舉行，鼓勵全市居民參與，與警消人員面對面交流...
沙加緬度「全國守夜行動」將於8月4日舉行，鼓勵全市居民參與，與警消人員面對面交流，提升社區安全。圖為去年活動集錦。(取自沙加緬度警察局官網)

沙加緬度市政府宣布，今年的「全國守夜行動」（National Night Out）將於8月4日（星期二）舉行，鼓勵全市居民透過街區聚會、社區活動及與警消人員面對面交流，強化鄰里間的聯繫，建立居民、執法機關及第一線急救人員之間的信任，共同營造更安全、更緊密的社區。

「全國守夜行動」是美國一年一度的全國性社區營造活動，每年於8月第一個星期二舉行，至今已有40多年歷史。活動宗旨在於促進居民與警方合作、提升犯罪預防意識，並藉由社區互動展現鄰里團結，向犯罪者傳達「社區團結守望」的明確訊息。全美每年都有數以千萬計民眾參與，透過不同形式的社區活動凝聚向心力。

沙加緬度警察局表示，今年將是當地舉辦的第43屆全國守夜行動。市府鼓勵各社區、鄰里組織、住戶及社區協會自行規劃活動，例如街區派對（Block Party）、家庭烤肉、鄰里餐會、兒童遊戲、社區健行、冰淇淋聚會或其他適合居民共同參與的活動。

活動期間，警察、消防員及其他第一線公共安全人員將依行程前往各社區拜訪，與居民交流互動，介紹犯罪預防、防火安全及緊急應變知識，讓居民有機會在非緊急情況下認識守護社區的第一線人員，建立更密切的合作關係。

市府指出，研究與多年經驗都顯示，彼此熟識、互相照應的社區，更能有效降低犯罪發生率，也更容易在災害或突發事件中迅速互助。透過居民之間建立聯繫，加上與警消及市府保持良好溝通，可提升社區整體安全與生活品質。

警方也提醒，凡有意舉辦社區活動的居民或社區組織，應事先完成活動登記，以利警方安排巡訪行程及提供必要支援。登記完成後，社區將有機會安排警察、消防人員或其他市府代表到場與居民互動，共同參與活動。

除了促進警民合作，「全國守夜行動」也是讓鄰居彼此認識的重要機會。市府鼓勵居民邀請附近鄰居一起走出家門，共享美食、聊天交流，藉由簡單的聚會建立更深厚的人際連結，讓社區更加溫暖、安全且具有凝聚力。

精華 FAQ

  • 活動將於8月4日、也就是星期二舉行，重點在於透過街區聚會和社區互動，增進居民、執法機關與第一線急救人員的信任，打造更安全的社區。

  • 市府鼓勵各社區自行規劃，例如街區派對、家庭烤肉、鄰里餐會、兒童遊戲、社區健行或冰淇淋聚會等，只要能讓鄰居共同參與、彼此認識即可。

  • 先登記可讓警方安排巡訪行程並提供必要支援，登記後社區可視安排邀請警察、消防人員或其他市府代表到場交流，並宣導犯罪預防與防火安全知識。

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