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金山華埠3重大工程 8月同步啟動

記者李怡╱舊金山報導
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已圍欄施工的華埠客廳花園角廣場。（記者李怡/攝影）
已圍欄施工的華埠客廳花園角廣場。（記者李怡/攝影）

舊金山華埠8月起將迎來近年最大規模的公共建設工程，總投資金額超過1億5000萬元，包括花園角廣場重建、華埠公共衛生中心耐震升級，以及華埠公共圖書館翻新等三大工程同步展開。市府表示，工程期間雖將造成交通及商業活動短期不便，但完工後將大幅提升公共設施品質，打造更安全、更具韌性的華埠社區。

其中，被譽為「華埠客廳」的花園角廣場改造工程最受社區關注。這項耗資7300萬元的更新計畫將全面改善公園空間，新增社區活動中心、兒童遊樂場、長者健身設施、多功能表演廣場及綠化景觀，同時拆除連接希爾頓酒店（Hilton）與廣場的天橋，重新打造更開放、安全的公共空間。工程預計歷時約兩年。

配合天橋拆除工程，自8月起，Kearny街介於Clay街與Washington街路段將分階段實施全線及局部封閉，施工期間部分Muni公車路線也將改道。

另一項重大工程為華埠公共衛生中心耐震改善計畫。施工期間，百老匯隧道（Broadway Tunnel）將分階段封閉施工。工程預計持續約30個月，完工後將為居民提供更安全、現代化的公共醫療設施。

服務華埠逾百年的華埠圖書館也將同步展開翻修。此次工程包括耐震補強、館舍現代化、青少年學習空間及社區活動空間擴建等，施工期間圖書館將遷至臨時館址繼續提供服務。

已圍欄施工的華埠客廳花園角廣場。（記者李怡/攝影）
已圍欄施工的華埠客廳花園角廣場。（記者李怡/攝影）

精華 FAQ

  • 8月起將同步展開花園角廣場重建、華埠公共衛生中心耐震升級，以及華埠公共圖書館翻修三項工程，合計投資超過1億5000萬元，屬近年最大規模公共建設。

  • 花園角廣場將投入7300萬元重建，新增社區活動中心、兒童遊樂場、長者健身設施與多功能表演空間，並拆除連接希爾頓酒店的天橋，施工約2年。

  • 因天橋拆除與工程推進，Kearny街介於Clay街與Washington街將分階段封閉，部分Muni公車路線改道；百老匯隧道也將分階段施工，圖書館則搬至臨時館址維持服務。

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