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ACOM線上論壇 專家聚焦氣候變遷

記者李怡╱舊金山報導
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ACOM線上論壇聚焦氣候變遷，專家籲以韌性與科學應對全球挑戰。（記者李怡/翻攝）
ACOM線上論壇聚焦氣候變遷，專家籲以韌性與科學應對全球挑戰。（記者李怡/翻攝）

面對美國聯邦氣候政策的劇烈轉變，以及全球極端天氣事件日益頻繁，美國社群媒體會議（ACOM）舉辦線上簡報會議，以「氣候變遷：被政治忽視的議題」為主題，邀集環境科學、社區韌性及永續發展領域專家，共同探討氣候危機的最新發展與未來因應策略，並呼籲社會重新聚焦科學與公共政策的重要性。

此次論壇聚焦聯邦政府氣候政策的變化對科研與公共論述帶來的影響，並深入討論當前全球高度關注的厄爾尼諾（El Niño）現象。與會專家指出，隨著厄爾尼諾持續增強，部分氣候模型預測其可能發展為本世紀最強、甚至「超級」等級的氣候事件，進一步推升全球平均氣溫，增加美國南部暴風雨發生頻率，同時造成美國西海岸海平面上升等衝擊，值得政府、企業及民眾及早做好準備。

與會講者包括洛杉磯加州大學（UCLA）統計與環境副教授Karen McKinnon、Omega Resilience Awards資深顧問暨ReFrame It創辦人Mark Valentine，以及亞太環境網絡（Asian Pacific Environmental Network）韌性計畫主任Shina Robinson。

Karen McKinnon從氣候科學研究角度分析極端天氣與氣候變遷的最新趨勢，探討在政策環境快速變動下，科學界如何調整研究方向與公共溝通方式，使氣候議題能夠回歸以科學證據為基礎的討論。

Mark Valentine則分享社區韌性建設的重要性。他表示，面對氣候災害日益頻繁，除了減碳之外，各地方政府、企業及社區更應建立完善的風險管理與災害調適機制，提升整體社會面對極端氣候的應變能力。

Shina Robinson則以基層社區經驗為例，說明弱勢族群往往首當其衝受到氣候變遷衝擊，因此氣候政策應兼顧環境正義，透過社區參與及跨族裔合作，建立更具包容性的永續發展模式。

論壇同時探討能源轉型議題，與會者討論如何降低對化石燃料的依賴，並釐清社會對清潔能源成本的普遍誤解。講者指出，再生能源技術持續成熟，長期而言不僅能降低能源成本，也有助於提升能源安全與經濟競爭力。

專家也分享世界各地推動永續發展及氣候調適的成功案例，鼓勵美國借鏡，建立有效的氣候治理模式。

ACOM表示，本次論壇希望透過跨領域對話，引導社會重新關注氣候變遷所帶來的長期挑戰，並從科學、政策、社區韌性及能源轉型等不同面向尋求可行解方，攜手朝向永續繁榮的未來。

ACOM線上論壇聚焦氣候變遷，專家籲以韌性與科學應對全球挑戰。（記者李怡/翻攝）
ACOM線上論壇聚焦氣候變遷，專家籲以韌性與科學應對全球挑戰。（記者李怡/翻攝）

精華 FAQ

  • 論壇以「氣候變遷：被政治忽視的議題」為主軸，探討聯邦氣候政策變化、極端天氣趨勢，以及科學、公共政策與社區因應之間的連結。

  • 專家指出，厄爾尼諾若持續增強，可能成為本世紀最強甚至「超級」等級事件，進一步推升全球平均氣溫，並增加美國南部暴風雨與西海岸海平面上升風險。

  • 講者認為，面對氣候災害頻仍，除了減碳，更要建立風險管理與災害調適機制，同時降低對化石燃料依賴，發展再生能源，以提升安全、成本效益與環境正義。

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