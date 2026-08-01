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塢德賽大火濃煙南飄 舊金山也聞到

編譯組／綜合報導
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塢德賽山火（Woodside Fire）產生的濃煙南飄，舊金山部分地區也聞到煙味...
塢德賽山火（Woodside Fire）產生的濃煙南飄，舊金山部分地區也聞到煙味。（加州消防局）

塢德賽山火（Woodside Fire）產生的濃煙，於周五汙染了蘇諾瑪縣（Sonoma County）大片地區的空氣。而濃煙南飄，煙霧也在舊金山灣區飄散，舊金山部分地區能明顯聞到煙味。

根據Purple Air空氣汙染傳感器地圖顯示，昨天上午10點30分左右，格恩維爾（Guerneville）的空氣品質讀數已達到「危險」級別。Sebastopol和Forestville處於「不健康」至「非常不健康」區間，儘管較前一晚的「危險」（hazardous）級別有所下降。

聖塔路薩（Santa Rosa）屬於「不健康」範圍。海德斯堡（Healdsburg）也普遍處於「不健康」範圍。拍達路瑪（Petaluma）的空氣品質被歸類為「對敏感人群不健康」，即對幼兒和患有各種健康問題的人群不健康。

煙霧已蔓延至馬連縣（Marin County），該縣的諾瓦托市（Novato）空氣品質同樣被評定為「對敏感人群不健康」。舊金山的空氣品質處於「中度低」水平，部分地區能明顯聞到煙味。東灣地區的空氣品質保持良好。納巴谷（Napa Valley）的空氣品質為「中度」。

一種熱空氣位於冷空氣之上的淺層溫度逆轉現象，將煙霧「封」在地面以上1000至1500英尺的範圍內。

周五，灣區空氣警報（Spare the Air）生效，禁止燃燒木柴。

大火始於沿海附近的一片林木茂密區域。據國家氣象局周四晚間的通報，煙霧主要向南和向東飄散，通報中描述了「濃密的煙柱」。

截至周五上午，這場面積達143英畝的火災已得到30%的控制，導致1號公路部分路段封閉，並引發了一個露營地及其他區域的強制疏散。據加州消防局蘇諾瑪-納巴湖分局（Cal Fire Sonoma-Lake-Napa）稱，消防隊員周四整晚都在努力撲滅餘火並加固隔離帶，直升機也持續進行灑水作業。

Cal Fire蘇諾瑪-納巴湖分局發言人埃爾南德斯（Erick Hernandez）表示，截至周五上午，該機構尚未收到關於平民、消防員或建築物受損的報告。

精華 FAQ

  • 濃煙先污染蘇諾瑪縣大片地區，格恩維爾、塞巴斯托波爾、森林維爾、聖塔路薩與海德斯堡等地都受影響，之後又南飄到馬連縣與舊金山灣區。

  • 格恩維爾一度達到「危險」等級，塞巴斯托波爾與森林維爾落在「不健康」到「非常不健康」之間，舊金山為「中度低」，東灣則維持良好。

  • 這場面積143英畝的火災截至周五上午已控制30%，消防人員持續撲滅餘火並加固隔離帶，直升機也在灑水，目前未傳出人員或建物受損。

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