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盛桃貪腐案 議員、前市府主管列證人名單

編譯林思牧／綜合報導
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檢方公布的盛桃貪腐嫌疑事件，膽大妄為的程度令人驚訝。(圖為屋崙市府檔案照片。取自...
檢方公布的盛桃貪腐嫌疑事件，膽大妄為的程度令人驚訝。(圖為屋崙市府檔案照片。取自屋崙市府臉書)

震驚美國政壇的盛桃（Sheng Thao）貪腐案審判，證人名單逐漸成形，其中包括一位現任阿拉米達縣議員和一位前屋崙市政府主管。

舊金山紀事報報導，一位現任縣議員和一位前屋崙公共工程主管表示，他們已被傳喚，將在即將進行的聯邦貪腐案審判中作證，該案涉及前屋崙市長盛桃和回收公司高管楊子忠（David Duong）和楊英雄（Andy Duong），這使得不斷增長的證人名單更加引人注目，該名單涉及東灣政府的許多方面。

審判定於10月19日開始，主要圍繞對盛桃的指控展開，指控她承諾利用市長職權，將一份城市住房合約授予與楊氏家族有關聯的模組化房屋公司Evolutionary Homes。楊氏家族擁有該市的回收承包商California Waste Solutions。

檢方稱，作為盛桃提供幫助的回報，楊氏家族出資7.5萬美元製作了一份攻擊盛桃對手的競選宣傳郵件，並向盛桃的伴侶瓊斯（Andre Jones）支付9.5萬美元，讓他在該公司擔任一份不用工作的閒缺。

2025年1月，盛桃、瓊斯和楊氏一家兩口因共謀罪（conspiracy）和賄賂罪（bribery）被起訴。四人均已辯稱無罪。本周盛桃的一位前政治盟友表示，她將作為證人出庭作證。

30日，阿拉米達縣議員巴斯（Nikki Fortunato Bas）在社交媒體上宣布，她已被要求作為證人出庭作證，但她並非調查對象。「由於我曾擔任屋崙市議會主席，我被傳喚作證，回答一些可能與訴訟程序相關的問題，」巴斯在隨後發給紀事報的一份聲明中寫道，「出於對司法程序的尊重，除向公眾保證我將以坦誠和誠實的態度全力配合調查外，我不會發表更多評論。」

曾於2021年至2024年擔任屋崙市公共工程主管，後於2025年9月擔任助理城市行政官的達菲（G. Harold Duffey）告訴紀事報，聯邦檢察官也傳喚他作證。可能還會有更多的消息公布，因為法庭紀錄顯示，有一批傳票是在29日發出的，也就是巴斯透露自己被傳喚的前一天。

精華 FAQ

  • 審判定於10月19日開始，檢方主張盛桃曾承諾利用市長職權，協助將住房合約交給與楊氏家族相關的模組化房屋公司，作為交換利益。

  • 阿拉米達縣議員巴斯與前屋崙公共工程主管達菲都表示，自己已收到聯邦傳票，將在審判中出庭作證，且兩人都不是調查對象。

  • 檢方稱，楊氏家族曾出資7.5萬美元製作攻擊對手的競選郵件，並向盛桃伴侶瓊斯支付9.5萬美元，讓他在公司擔任不用工作的閒缺。

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