屋崙小丑面具殺手 DNA證據破案 判定二級謀殺罪

一名屋崙當地居民戴著小丑面具謀殺另一遊民，被判二級謀殺罪。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，阿拉米達縣（Alameda County）陪審團裁定一名當地居民犯有該市近年來最令人毛骨悚然的謀殺案之一，該案主要依據的是在兇手小丑面具上發現的DNA 證據。

55歲的佩雷斯-穆尼奧斯（Jesus Perez-Munoz）被判定犯有二級謀殺罪、重罪犯非法持有槍枝罪，以及在2024年7月凶案發生一個月後警方前來逮捕他時，其房車內藏有鋸短槍管的霰彈槍（shotgun）。法庭紀錄顯示，陪審團裁定其一級謀殺罪名不成立。

關於2024年7月25日這起謀殺案的目擊者陳述，勾勒出一幅令人不寒而慄的畫面：受害人奧爾特貢-庫奧（Ivan Ortegon-Couoh，41歲）很容易被找到，因為他住在屋崙 66大道和50大道之間的鐵路軌道旁一間微型住宅裡，靠近屋崙體育館。該地區的其他目擊者稱，當晚10點20分左右，一名身穿白色連體服、戴著小丑面具的男子悄無聲息地沿著鐵軌潛行，隨後接近了奧爾特貢-庫奧。

「你在找什麼嗎？」奧爾特貢-庫奧問道。小丑上下點了點頭。「你在找我嗎？」奧爾特貢-庫奧問道。檢方稱，就在這時，「小丑舉起槍連開兩槍」，隨後消失在夜色中。

據目擊者描述，當奧爾特貢-庫奧因槍傷奄奄一息時，周圍的人並未施以援手。「我說，『走吧，這不關我們的事，』」一名目擊槍擊事件的男子事後作證道，「我就離開了。」

調查人員在法庭紀錄中指出，當警方趕到現場時，奧爾特貢-庫奧看起來像是被火車碾過。隨後警方展開了一項艱巨的工作：追蹤並重新詢問目擊者。他們大多是遊民。

案件的突破口出現在警方在鐵路沿線的矮牆後發現那副小丑面具，並對其進行DNA檢測之時。這最終鎖定了佩雷斯-穆尼奧斯，因為面具下巴處發現了他的細胞。

2024年8月21日，警方突襲了停放在54大道的佩雷斯-穆尼奧斯的房車。據當局在法庭文件中稱，警方在那裡發現了疑似凶器、另外兩支槍枝，包括一支鋸短槍管的霰彈槍；以及100多發實彈。據稱，警方還發現了冰毒吸管和假身分證。

2024年8月，佩雷斯-穆尼奧斯被捕並被起訴後，警方和辯方調查人員不得不設法尋找居住在屋崙周邊遊民營地和破舊小屋中的目擊者。一名在預審聽證會上為檢方作證的男子稱，奧爾特加-庫奧素有暴力之名。該證人表示，他一發怒就會扔石頭或揮舞鈍器。多名證人向警方透露，2024年夏天，他和佩雷斯-穆尼奧斯曾因涉嫌被盜財物發生過爭執。