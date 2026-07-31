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面試要求先刺公司標誌刺青 新創公司創辦人致歉

編譯林思牧／綜合報導
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X用戶 Matt Brown 放了兩張照片並批評刺青換面試機會的做法。(x.co...
X用戶 Matt Brown 放了兩張照片並批評刺青換面試機會的做法。(x.com截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山新創 LemonLime 以刺公司圖案換即時面試引發撻伐，創辦人刪文致歉，並表示願支付紋身去除費用。

一家新創科技公司的創辦人，提出用公司標誌刺青換取面試機會的噱頭痛遭抨擊，他現在公開為他的錯誤道歉。

媒體SFGATE報導，對於找工作來說，這是一個特別令人沮喪的時期，尤其是在裁員頻傳的科技業。舊金山的一家新創公司因旨在尋找忠誠人才的有爭議的招聘噱頭，而在網路上受到批評。

據聯合創始人齊茨（Jordan Zietz）在LinkedIn上發布的一條現已刪除的帖子顯示，LemonLime是一家由Y Combinator投資的面向小型企業的人工智能初創公司。這家公司在上周六的YC創業學校派對上，以「即時面試」（instant interview）為交換條件，提供公司專屬紋身。貼文中展示了一位女子坐在紋身師面前，似乎正在為在右前臂上紋身做準備。

齊茨寫道，他舉辦這場派對是為了認識「一些特別的人」，看看他們是否「和我們一樣瘋狂」。貼文中提到，有七個人帶著永久紋身離開，但沒有提及是否有人最終被錄用。

「我們大膽創新，敢於冒險，勇於嘗試前所未有的事情，」齊茨在貼文中寫道。「堅守使命至關重要。」活動報名頁面顯示，共有173人參加了在公司南市場辦公室舉行的派對。

這篇貼文在 LinkedIn 上引起了廣泛關注，有些人很快就批評了 LemonLime 的滑稽行為。「給人們尊嚴，讓他們當場面試，」該貼文中點讚最多的評論寫道。「我們不是你的跳舞猴子，必須向你證明任何事情都值得你花時間。」

其他人則將此作為加州就業市場有多糟糕的一個例子，並稱該公司的舉動是利用人們渴望踏入職場的絕望。另一位評論說：「影響那些試圖找工作的人紋上你公司的標誌真是邪惡。這既不前衛也不創新，而是令人不安的濫用權力。」

齊茨在本周三刪除了原帖，當時該帖子已經發布了大約一天。在新帖中，他承認自己錯了。他聲稱公司聯繫了紋身者，並提出支付去除紋身的費用。他還聲稱，紋身圖案並非必須包含公司標誌，顧客可以自由選擇自己喜歡的設計。

精華 FAQ

  • LemonLime 在活動中提出以公司專屬刺青交換即時面試機會，吸引參與者留下永久紋身，此舉被外界認為是在利用求職者的焦慮與渴望，因而迅速引發批評。

  • 聯合創辦人齊茨表示，他想認識一些特別的人，看看他們是否和公司一樣「瘋狂」，並強調公司大膽創新、勇於嘗試前所未有的做法，認為堅守使命很重要。

  • 在貼文引發廣泛抨擊後，齊茨刪除了原文並公開道歉，還聲稱公司已聯繫刺青者，願意支付去除刺青的費用，同時說明圖案不一定非得是公司標誌。

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