面試要求先刺公司標誌刺青 新創公司創辦人致歉

X用戶 Matt Brown 放了兩張照片並批評刺青換面試機會的做法。(x.com截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山新創 LemonLime 以刺公司圖案換即時面試引發撻伐，創辦人刪文致歉，並表示願支付紋身去除費用。

一家新創科技公司的創辦人，提出用公司標誌刺青換取面試機會的噱頭痛遭抨擊，他現在公開為他的錯誤道歉。

媒體SFGATE報導，對於找工作來說，這是一個特別令人沮喪的時期，尤其是在裁員頻傳的科技業。舊金山 的一家新創公司因旨在尋找忠誠人才的有爭議的招聘噱頭，而在網路上受到批評。

據聯合創始人齊茨（Jordan Zietz）在LinkedIn上發布的一條現已刪除的帖子顯示，LemonLime是一家由Y Combinator投資的面向小型企業的人工智能初創公司。這家公司在上周六的YC創業學校派對上，以「即時面試」（instant interview）為交換條件，提供公司專屬紋身。貼文中展示了一位女子坐在紋身師面前，似乎正在為在右前臂上紋身做準備。

齊茨寫道，他舉辦這場派對是為了認識「一些特別的人」，看看他們是否「和我們一樣瘋狂」。貼文中提到，有七個人帶著永久紋身離開，但沒有提及是否有人最終被錄用。

「我們大膽創新，敢於冒險，勇於嘗試前所未有的事情，」齊茨在貼文中寫道。「堅守使命至關重要。」活動報名頁面顯示，共有173人參加了在公司南市場辦公室舉行的派對。

這篇貼文在 LinkedIn 上引起了廣泛關注，有些人很快就批評了 LemonLime 的滑稽行為。「給人們尊嚴，讓他們當場面試，」該貼文中點讚最多的評論寫道。「我們不是你的跳舞猴子，必須向你證明任何事情都值得你花時間。」

其他人則將此作為加州就業市場有多糟糕的一個例子，並稱該公司的舉動是利用人們渴望踏入職場的絕望。另一位評論說：「影響那些試圖找工作的人紋上你公司的標誌真是邪惡。這既不前衛也不創新，而是令人不安的濫用權力。」

齊茨在本周三刪除了原帖，當時該帖子已經發布了大約一天。在新帖中，他承認自己錯了。他聲稱公司聯繫了紋身者，並提出支付去除紋身的費用。他還聲稱，紋身圖案並非必須包含公司標誌，顧客可以自由選擇自己喜歡的設計。