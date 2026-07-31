廚餘變沃土 聖荷西首座堆肥取用站 8月1日啟用

聖荷西市政府將於8月1日啟用全市首座堆肥取用站，開放居民免費領取有機堆肥及護土墊料，領取方式採全自助式。（聖荷西市政府官網）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西將在Emma Prusch Farm Park啟用首座Compost Hub，讓居民免費領取由廚餘與庭院廢棄物再製的堆肥與護土墊料，推動社區資源循環。

果皮、菜葉及修剪下來的樹枝，經過回收處理後，也能重新化為花園裡的沃土。聖荷西 市政府將於8月1日在Emma Prusch Farm Park啟用全市首座Compost Hub（堆肥取用站），未來每月第一個周六固定開放居民免費領取有機堆肥（Compost）及護土墊料（Mulch），將有機廢棄物重新回饋社區使用，打造資源循環利用的新模式。

市府表示，Compost Hub是聖荷西首座固定對外開放的堆肥取用據點，由市府與GreenWaste回收公司合作設置，提供的有機堆肥及護土墊料皆來自居民平日回收的庭院修剪枝葉及廚餘，經處理後再製而成，可改善土壤結構、提升保水能力，適合家庭花園、菜園及景觀植栽使用。

免費領取！廚餘變沃土，將居民平日回收的庭院修剪枝葉及廚餘，經處理後再製成有機堆肥。（翻攝自聖荷西市政府官網）

首場活動將於8月1日上午9時至中午12時舉行（或送完為止），另配合Compost Hub正式啟用，位於Emma Prusch Farm Park的非營利組織Veggielution也將同步舉辦每月一次的「First Saturday」社區活動。當天上午8時30分至下午1時，將安排免費親子故事時間、園藝資源市集、種子發放，以及烹飪、瑜伽、尊巴（Zumba）、冥想課程與越南扇舞表演等活動，鼓勵民眾走進社區農園，體驗永續生活。

當天上午8點30分至下午1點，還有「First Saturday」的社區活動。（翻攝自聖荷西市政府官網）

Compost Hub僅限聖荷西居民使用，市府提醒現場須出示載有聖荷西地址的居住證明，不得作商業用途；領取方式採全自助式，民眾須自備鏟子、手套、水桶或其他堅固容器，現場不提供工具或包裝袋；為維持安全，每次僅允許一輛車進入裝載區，若使用開放式貨車載運，則應自備帆布覆蓋車斗，避免土壤在運送途中散落。

領取堆肥與護土墊料的車輛須由1044 Knox Ave.入口依序進入，參加「First Saturday」活動及園藝資源市集的民眾，則可由647 S. King Rd.入口進入，並使用現場免費停車場。

聖荷西市府表示，Compost Hub未來將固定於每月第一個周六開放，今年下半年除8月1日外，10月3日及11月7日上午9時至中午12時也將持續提供免費有機堆肥與護土墊料，9月5日則因勞工節連假暫停一次。市府希望透過這項服務，讓居民回收的庭院枝葉及廚餘重新化為滋養土壤的資源，落實有機廢棄物在社區內循環利用。

相關交通路線指引。（翻攝自聖荷西市政府官網）