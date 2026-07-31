青少年傾向跟AI傾訴情緒 「不必擔心同儕父母看法」

專家建議青少年把聊天機器人作為一種工具，而不是用來替代心理和情緒健康的支援體系。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 一項針對14至22歲青少年的研究指出，年輕人常因不必顧慮他人看法而向AI求助，並重視其即時、具體與中立的回應。

一份新研究報告揭示，青少年現在傾向於向人工智慧 工具傾吐情緒的最重要幾點原因。

媒體CalMatters報導，為什麼年輕人會求助於人工智慧而不是朋友或家人？對年輕人來說，原因往往在於不必擔心同儕或父母的看法。這是舊金山 Hopelab和哈佛大學教育研究所聯合發布的一份新報告得出的結論之一。這份報告調查了30名年齡在14至22歲之間的人，並研究了他們使用AI聊天機器人的情況。

研究人員發現，有些青少年和年輕人使用聊天機器人是因為他們不想給朋友帶來麻煩。他們喜歡AI夥伴無論白天黑夜都隨叫隨到，並且覺得它們不會給自己下判斷。有些聊天機器人甚至能提供比朋友更具體的建議。

例如，Hopelab的首席研究員布魯爾曼-塞內卡爾（Emma Bruehlman-Senecal）說，一個十幾歲的男孩因為要參加一場足球比賽而感到緊張。當他向父親尋求建議時，父親只是讓他「專注於比賽」。但當男孩向AI尋求同樣的建議時，AI提供了呼吸練習和如何集中注意力的建議。

參與者承認聊天機器人可能會阿諛奉承，但多數人仍然認為，與可能帶有個人偏見的朋友相比，AI提供的建議更加中立。

布魯爾曼-塞內卡爾表示，希望保護年輕人免受AI影響的政策制定者應該與經常使用這項技術的青少年合作。立法者還應該努力保留孩子們從聊天機器人中獲得的益處。例如，聊天機器人能夠提供即時有效的建議，同時最大限度地減少AI的傷害。

布魯爾曼-塞內卡爾自己有一個年幼的孩子，她會如何看待自己的孩子使用人工智慧聊天機器人？「我想和她坦誠地談談如何將聊天機器人作為一種工具，而不是用來替代心理和情緒健康的支援體系。」

2025年，加州通過了一項由科技業支持的法律，要求AI開發者為其聊天機器人設定一些安全防護措施，包括監控聊天記錄中是否有自殺傾向的跡象。同年，州長紐森否決了一項更嚴格的提案，該提案旨在限制未成年人使用聊天機器人。