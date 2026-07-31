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勞資爭議… 舊金山知名巧克力廠Ghirardelli 罷工3天

記者王子涵／舊金山報導
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罷工預計持續至周六，員工呼籲顧客在罷工期間不要穿越糾察線，也不要前往該店消費。（...
罷工預計持續至周六，員工呼籲顧客在罷工期間不要穿越糾察線，也不要前往該店消費。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山知名巧克力店Ghirardelli員工因醫療保險與6%帳單附加費爭議展開3天罷工，工會指控資方拒絕透明揭露收入並試圖削弱現有福利。

舊金山知名巧克力店Ghirardelli員工，於30日展開為期三天的罷工，使一場圍繞員工醫療保險及帳單加收6%附加費的勞資爭議升級。

Ghirardelli員工工會Unite Here Local 2指控，管理層拒絕提供這筆附加費實際帶來多少收入的資訊，構成惡意協商。

工會表示，Ghirardelli同時提議修改條款，削弱員工現有的工會醫療保險計畫。公司截至30日上午尚未立即回覆置評請求。

罷工預計持續至周六。員工呼籲顧客在罷工期間不要穿越糾察線，也不要前往該店消費。

這場爭議凸顯舊金山消費者長期以來，對餐飲帳單附加費的困惑與不滿。這些費用常被說明為支付員工醫療保健或其他市府規定的勞動成本。

舊金山並未要求餐廳或零售商必須加收這類費用，是否收取由業者自行決定。

不過，根據市府勞工標準執行辦公室（Office of Labor Standards Enforcement）規定，若受規範雇主表示附加費是用於支付「醫療保健安全條例」（Health Care Security Ordinance）下的相關義務，則必須每年申報該費用的收入總額，以及實際用於受保員工醫療保健的金額。

舊金山知名巧克力店Ghirardelli員工，於30日展開為期三天的罷工，使一場...
舊金山知名巧克力店Ghirardelli員工，於30日展開為期三天的罷工，使一場圍繞員工醫療保險及帳單加收6%附加費的勞資爭議升級。（取自Ghirardelli官網）

精華 FAQ

  • 員工主要抗議公司在醫療保險與帳單6%附加費上的處理方式。工會認為資方拒絕提供附加費收入資訊，且企圖修改條款削弱現有工會醫療保險計畫。

  • Unite Here Local 2指控管理層拒絕揭露6%附加費實際收入，已構成惡意協商；同時公司還提議修改條款，削弱員工目前享有的工會醫療保險保障。

  • 舊金山並未強制商家收取附加費，是否加收由業者自行決定；但若業者宣稱費用用於醫療保健義務，依法需每年申報收入總額及實際醫療支出。

舊金山 罷工 巧克力

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