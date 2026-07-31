舊金山女開車時遭槍擊 警科技追緝迅速逮匪
舊金山太平洋高地發生女子駕車遭槍擊事件，警方利用影片、無人機與車牌辨識系統迅速鎖定嫌犯，並以多項重罪將其逮捕。
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舊金山太平洋高地發生女子駕車遭槍擊事件，警方利用影片、無人機與車牌辨識系統迅速鎖定嫌犯，並以多項重罪將其逮捕。
舊金山太平洋高地（Pacific Heights）住宅區，上周發生一起隨機槍擊事件。一名女子23日上午駕車行經Steiner街與Bush街路口時，車窗突然遭子彈擊碎，嫌犯隨即逃逸。所幸女子未遭子彈擊中，也未造成其他人員傷亡。
舊金山警察局（SFPD）30日向本報表示，警局已透過無人機、即時犯罪調查中心及自動車牌辨識系統接力追查，在短時間內鎖定並逮捕涉嫌開槍的男子，並查獲手槍及子彈，嫌犯目前面臨企圖謀殺等多項重罪指控。案發時間約為23日上午11時42分。
案發地點鄰近太平洋高地和日本城交界，周邊多為住宅區，距離Fillmore商圈不遠，也是舊金山知名的高房價社區之一。光天化日發生槍擊事件，引發社區對公共安全的關注。
警方表示，案發當天接獲911報案，受害女子表示，她駕車途中突然聽見一聲巨響，駕駛座車窗瞬間被子彈擊碎，嫌犯隨即加速逃逸，北區警分局員警隨後抵達。
調查過程中，受害人提供一段案發時拍攝的影片，畫面除了清楚拍下嫌犯駕駛的黃色車輛外，也完整記錄車牌號碼，成為警方追查的重要突破口。警方形容，涉案車輛外觀十分醒目，配有特殊的深色車窗，在影片中清晰可辨。
警方第一時間啟動近年積極推動的「無人機先遣系統」（DFR），由無人機自空中搜尋涉案車輛；同時，即時犯罪調查中心（RTIC）利用遍布全市的自動車牌辨識系統（ALPR），快速比對涉案車牌，掌握嫌犯最後行駛方向。
由無人機持續在空中監控車輛動態，地面警力則完成部署，等待安全時機採取了逮捕行動，並將嫌犯移送舊金山縣監獄。嫌犯目前面臨企圖謀殺、持半自動槍枝攻擊他人、朝有人車輛開槍、非法攜帶隱藏式槍械，以及在車內藏匿槍械等多項重罪指控。由於案件仍屬偵辦階段，警方尚未公布嫌犯姓名。
警方指出，本案是SFPD近年擴大運用科技辦案的最新案例。讓警方在未展開高速追逐的情況下，順利將涉嫌持槍男子逮捕，也降低了追捕過程對員警及市民可能造成的風險。
案發於23日上午11時42分，地點在舊金山太平洋高地Steiner街與Bush街路口。女子駕車時車窗被子彈擊碎，但她未被擊中，也無其他人員傷亡。 警方先取得受害人拍攝的影片，確認黃色涉案車輛與車牌，再透過無人機先遣系統、即時犯罪調查中心及自動車牌辨識系統交叉追查，最後完成部署逮捕。 嫌犯被控企圖謀殺、持半自動槍枝攻擊他人、朝有人車輛開槍等多項重罪。警方認為此案展現科技辦案成效，也避免高速追逐帶來的風險。
精華 FAQ
案發於23日上午11時42分，地點在舊金山太平洋高地Steiner街與Bush街路口。女子駕車時車窗被子彈擊碎，但她未被擊中，也無其他人員傷亡。
警方先取得受害人拍攝的影片，確認黃色涉案車輛與車牌，再透過無人機先遣系統、即時犯罪調查中心及自動車牌辨識系統交叉追查，最後完成部署逮捕。
嫌犯被控企圖謀殺、持半自動槍枝攻擊他人、朝有人車輛開槍等多項重罪。警方認為此案展現科技辦案成效，也避免高速追逐帶來的風險。
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