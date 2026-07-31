留住藝術家 舊金山打造專屬可負擔住房 將可提供94戶

舊金山的這個住房項目，未來將提供94戶藝術家可負擔住宅及藝文空間。（Mercy Housing提供）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山將打造94戶專屬藝術家與創意工作者的可負擔住宅，結合藝文空間與生活機能，藉此留住人才並帶動市中心文化復甦。

近年來，隨著高昂房價 與生活成本持續迫使藝術家離開舊金山 ，也讓這座曾以多元文化聞名的城市面臨創意人才流失的挑戰。為扭轉這一趨勢，舊金山將興建一棟100%可負擔住宅，提供94戶專為藝術家及創意工作者設計的住房，並結合劇場、排練室及藝文空間，希望讓藝術工作者不只是來創作，更能安心在舊金山生活與扎根。

這項總投資約1億4000萬元的開發案，主要由一筆高達1億元的私人慈善捐款支持，其餘經費則由市府及合作機構共同投入。計畫預計於2028年完工，屆時將提供套房、一房及兩房住宅，開放給收入不超過舊金山地區家庭收入中位數（AMI）80%的藝術家、藝術行政人員、文化工作者、表演藝術技術人員及其家庭申請入住。

舊金山市長羅偉表示，藝術家塑造了舊金山的城市靈魂，也讓這座城市成為世界知名的文化中心。近十多年來，生活成本快速攀升，不少藝術工作者被迫搬離舊金山，城市也因此失去許多創造力與文化活力。「這項計畫向所有藝術家傳遞一個清楚的訊息，希望你們留在舊金山。」

新建築除了住宅外，也將規畫黑盒子劇場、排練教室、藝術團體辦公空間、社區活動空間，以及對外開放的咖啡館與文化展演場所，希望讓整棟建築成為結合居住、創作與交流的藝術聚落，而非單純的住宅大樓。

這個住房項目位於Market Street與Gough Street附近，坐落於Hayes Valley、Civic Center、Mission及Castro四大社區交會處，鄰近多條Muni路線與BART捷運站，不僅交通便利，也靠近多處劇院、畫廊及藝文機構，被視為最適合發展文化創意產業的地點之一。

市議會議長孟達文（Rafael Mandelman）表示，藝術文化是舊金山的重要基礎，1687 Market Street將成為城市支持藝術家居住政策的重要里程碑，也希望未來能推動更多類似計畫。

近年來舊金山持續面臨人口流失與市中心空置率偏高等挑戰，市府除了推動辦公室改建住宅、擴大可負擔住房供給外，也積極投入文化產業，希望透過藝術、音樂與表演活動帶動市中心復甦。

此住房項目不僅提供可負擔住宅，更被視為結合住房政策與文化振興的重要投資，希望吸引更多藝術家留在舊金山，重新為市中心注入人潮和創意活力。