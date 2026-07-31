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柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

編譯組／綜合報導
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舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和A...
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山米慎高中錄取柏克萊加大表現亮眼，卻因學生留校與畢業率偏低，引發外界質疑加大取消標準化考試後的招生與學業落差。

舊金山米慎高中(Mission High School)隸屬於舊金山聯合學區。在柏克萊加大" rel="155062">柏克萊加大錄取學生比率方面，米慎高中連續四年在學校申請人數超過50人的加州公立高中，位居榜首。然而，米慎高中學生在大學就讀一年以上的比率，卻排名倒數第二。米慎高中的六年加大畢業率，在灣區最大的多所公立高中也墊底：僅有61%，比舊金山聯合學區倒數第二的學校，還要低23個百分點。

「舊金山標準」(San Francisco Standard)報導，此一現象顯示加大系統面臨矛盾：自2020年各校取消標準化考試以來，錄取更加重視GPA、論文、課外活動與困境。這個轉變代表擴展學生的大學入學機會，例如米慎高中的許多學生大多是第一代大學生、低收入家庭學生，並且或是少數族裔學生。

但是，隨著愈來愈多的學生被柏克萊加大錄取，教授和升學顧問表示，大學沒有可靠的方法來評估哪些學生能夠勝任繁重的學業，並且有愈來愈多學生確實無法勝任。結果是舊金山學區看似讓人開心的招生故事，也是取消SAT考試的代價。

加大數千名教職員今年簽署兩封公開信，要求加大恢復使用標準化考試，例如SAT與ACT。這些考試已於2020年被取消作為錄取條件。他們質疑，自從取消考試要求以來，教授們見到有更多學生無法適應大學課程的難度和內容。

2017年至2019年間，米慎高中學生被柏克萊加大錄取的平均年錄取率為24.5%。2023年至2025年間，此一數字上升至41.8%。

柏克萊加大數學與物理學教授艾加納吉克(Mina Aganagic)參與撰寫其中一封公開信，她形容這些學生入學時，完全沒有任何數學基礎。當她知道米慎高中的柏克萊加大錄取率和留校率之間巨大反差，感到失望，卻不令人意外。

她認為，若沒有某個方法來驗證學生在入學前是否做好準備，柏克萊加大有可能淪為「某種學位蓋章工廠」。她和同事們最近發現，2021年至2023年間，柏克萊加大第一學期微積分不及格的學生比率，自18.5%上升到30.7%。

對此，米慎高中校長拒絕置評。

柏克萊加大發言人吉爾摩(Janet Gilmore)證實，米慎高中的高錄取率，在過去幾年一直維持穩定，但這並非「針對特定學校的特定策略」。

舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和A...
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自Google Maps)

精華 FAQ

  • 因為它連續4年在申請柏克萊加大人數超過50人的加州公立高中中，錄取率高居第一，但學生進入大學後的表現卻明顯不佳，形成強烈反差。

  • 米慎高中學生的大學就讀1年以上比率排名倒數第二，6年加大畢業率也只有61%，在灣區大型公立高中中墊底，顯示錄取多不等於能順利完成學業。

  • 因為自2020年取消標準化考試後，招生更依賴GPA、論文與課外活動，教授認為難以準確判斷學生是否具備學術準備，且已看到更多學生跟不上課程。

舊金山 柏克萊加大 柏克萊

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