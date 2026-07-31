Waymo頻出亂… 羅偉、穆林 推全美統一自駕車駕駛標準

舊金山市長羅偉攜手國會議員穆林推交通安全法案，盼全美建立統一自駕車駕駛標準。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 因Waymo多次在突發事件中影響救援與交通，舊金山市府與聯邦眾議員推動全美統一自駕車緊急應變標準，要求業者強化配合機制。

因今年7月4日國慶煙火活動後，大批Waymo 無人自動駕駛計程車因交通壅塞及電力耗盡停滯街頭，導致舊金山多條道路癱瘓數小時，數千名民眾受困車陣，事件也再次凸顯自駕車 在突發事件中的安全漏洞。

為回應各界對公共安全的關切，舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）30日與聯邦眾議員穆林（Kevin Mullin）共同宣布支持「自駕車緊急應變協調法案」，希望建立全美統一標準，要求自駕車業者在緊急事件中與地方政府及第一線救援人員密切配合，避免類似事件再次發生。

記者會於舊金山消防局第四消防站舉行，包括舊金山消防局局長克里斯彭(Dean Crispen)、警察局長劉力一（Derrick Lew）、舊金山市交通局（SFMTA）局長寇淑寶(Julie Kirschbaum)、舊金山交通管理局（SFCTA）執行長張蒂莉（Tilly Chang）及多位公共安全官員共同出席，展現市府對改善自駕車安全管理的高度重視。

穆林表示，灣區是全球自駕車技術發展重鎮，但近期接連發生自駕車阻礙消防車、救護車執勤、誤闖犯罪現場、施工區及大型活動交通管制區等事件，顯示現行管理制度仍存在明顯缺口。

羅偉攜手國會議員凱文．穆林推交通安全法案，盼全美建立統一自駕車駕駛標準。（記者李怡/攝影）

根據法案內容，自駕車公司未來須建立四項重要機制，包括提供標準化緊急應變程序供消防、警察及救護單位使用；設立24小時專線，讓政府可即時聯繫業者；由聯邦政府制定全國一致的緊急應變標準；以及建立「電子地圍」通知制度，讓地方政府在大型事故、火災、道路封閉或公共安全事件發生時，可要求自駕車自動避開相關區域。

羅偉表示，舊金山一直是共享交通及自駕車技術的重要試驗城市，也希望繼續成為創新的發源地，但創新必須建立在安全基礎上。

消防局長克里斯彭指出，消防人員近年處理火警、交通事故時，愈來愈常遇到自駕車阻礙救援，不僅需要額外聯絡業者，還必須派遣人力處理車輛，無形中延誤救援時機，也增加第一線人員工作負擔。他表示，若能建立全國一致的應變程序，將大幅提升救災效率。

近一個月來，舊金山已連續發生多起自駕車事件，包括國慶夜Waymo車隊因交通壅塞停擺造成大規模塞車，以及多起自駕車進入施工區、未能辨識交通管制設施、影響消防及警察執勤等案例，引起社區及民意代表關注，也促使聯邦政府開始檢討相關規範。

Waymo公司則表示，公司支持建立一致的聯邦規範，近年已持續與消防、警察及地方政府合作，也設有24小時支援中心，未來願意配合更多標準化措施，提升自駕車在緊急情況下的安全表現。

羅偉攜手國會議員穆林推交通安全法案，盼全美建立統一自駕車駕駛標準。（記者李怡╱攝影）