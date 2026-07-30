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聖利安住市博彩糾紛 華裔男被控持刀砍傷賭盤經紀人

編譯林思牧／綜合報導
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景色清幽的東灣小城，竟然會發生黑幫式討賭債和小市民揮大刀反擊的雙重駭人事件？(谷...
景色清幽的東灣小城，竟然會發生黑幫式討賭債和小市民揮大刀反擊的雙重駭人事件？(谷歌地圖)

因與世界盃相關的體育博彩糾紛發生爭執，東灣聖利安住市華裔男子被控持菜刀將賭盤經紀人砍成重傷。

聖荷西信使報報導，一場全球性足球賽事，是否會引發地方上一起險些致命的持刀傷人案？聖利安住市警局表示，一名疑似賭博經紀人的男子，帶著一根高爾夫球桿來到其賭客家中，意圖進行黑幫式的敲詐勒索。

法庭紀錄顯示，這名經紀人正用球桿打砸賭客家裡的洗衣機時，39歲的住戶高俊（Jun Gao，音譯）據稱抓起一把廚房用大菜刀向討債者砍殺。警方稱，高俊所稱的自衛行為過於殘忍。

高俊隨後撥打911電話報警，說他「殺死」了那名男子。警方表示，討債者僥倖活了下來，但監視器畫面清晰地顯示了高俊的殺人意圖。高俊告訴警方，是那名男子先拔刀的。高俊的律師已要求調取所有監視器錄影，以準備8月4日的保釋聽證會，屆時高俊有可能會暫獲釋放。

據警方稱，兩人因與世界盃相關的體育博彩糾紛而起怒。這起砍傷事件發生在6月30日下午3時前不久，地點位於聖利安住市的Sullivan Avenue。警方尚未透露究竟是哪場比賽的結果引發了這場糾紛。

高俊於7月2日被控以致命武器攻擊罪和謀殺未遂罪。他目前被羈押且不得保釋，高俊已否認所有的控罪。

精華 FAQ

  • 警方指雙方衝突源自與世界盃相關的體育博彩糾紛，疑似因賭債與討債問題起怒，最終在住戶家中演變成持刀攻擊事件。

  • 紀錄顯示，經紀人帶著高爾夫球桿上門並打砸洗衣機，住戶高俊隨後抓起廚房大菜刀反擊；警方認為這不是正當自衛，而是過度暴力。

  • 高俊於7月2日被控致命武器攻擊罪與謀殺未遂罪，目前被羈押且不得保釋，律師已要求調取監視器影像，並準備8月4日的保釋聽證會。

華裔 聖荷西 世界盃

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