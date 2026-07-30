聖塔克魯茲救男童的16歲救生員 父：為他感到驕傲

聖塔克魯茲16歲救生員萊德（左）日前在驚濤駭浪中救起一名溺水男童，引發全國關注。右為其父親威廉斯。（威廉斯家人提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 16歲救生員萊德在聖塔克魯茲海浪中救起10歲溺水男童。

16歲救生員萊德在聖塔克魯茲海浪中救起10歲溺水男童。 重點二： 父親表示，兒子拒絕鬆手，因為他知道放開就會出人命。

父親表示，兒子拒絕鬆手，因為他知道放開就會出人命。 重點三：這是萊德首次救援，之後又在下班後參與第二次海上救援。

加州 聖塔克魯茲一名少年救生員日前在驚濤駭浪中救起一名溺水男童，過程被目擊者拍下，引發全國關注。這名英勇少年的父親表示，其子畢生都在為這一刻做準備。

衛報（The Guardian）報導，這名英勇的少年是16歲的萊德（Ryder Williams）。其父威廉斯（Shane Williams）28日接受採訪時回憶，萊德表示，他拒絕放開那個男孩，是因為他知道，如果他鬆手，男孩必死無疑。

威廉斯說：「萊德對我說：『我絕不會讓這種事發生。』我差點哭了，因為他是如此堅定地想救活那個男孩，這讓我感到無比驕傲。」

當地政府發出聲明，一名加州州立公園局值班救生員，後來被確認是萊德，發現一名10歲男童遇險後立即上前救援。整個過程被現場目擊者杜森（Scott Vander Dussen）拍下，並上傳到他的Instagram帳號「Santa Cruz Now」上，影片迅速在網路上傳開。

許多網友留言稱萊德為英雄，一些網友甚至要求杜森提供萊德的社群媒體 帳戶，以便公開讚揚他。

威廉斯表示，萊德對這一切毫不知情，因為他沒有社群帳戶。威廉斯還說，萊德真心認為，自己只不過做了救生員該做的事。

威廉斯說：「他不明白為什麼大家把這件事看得這麼嚴重。他說，換作是其他值班的救生員，也會做一樣的事。」

威廉斯是一名退休消防員，他坦承，看到兒子在如此危急的情況下能表現得這麼沉著冷靜，讓他非常感動。

威廉斯說，在萊德還是嬰兒時，他和妻子就經常帶著他乘船遊覽聖塔克魯茲懸崖海岸。不久後，萊德就開始學習游泳，並像他和祖父一樣學習衝浪，到了約六歲時就能完全獨立游泳，再長大些更加入了水球隊。

後來，萊德將這種在水中搏鬥的自信應用在多年的初級救生員訓練上，最終成為加州州立公園局救生員，開始了他的救生員生涯。

事實上，25日救起男童是萊德的首次救援行動，第二次救援是在他下班後不久，他參與營救另外兩名在海中遇險的人。威廉斯說，萊德認為第二次救援的情況要比瘋傳的影片那次更加困難。

威廉斯說：「這彷彿是他與生俱來的本能，而且他把這件事看成是自己的職責和義務。那天，他不過是盡責地完成了任務。」

威廉斯坦承，如果是他，他不確定自己是否能像萊德一樣牢牢地抱住那名男童。

威廉斯說：「他那天真的太棒了，我非常、非常為他感到驕傲。」