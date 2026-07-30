聖塔克魯茲救男童的16歲救生員 父：為他感到驕傲
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加州聖塔克魯茲一名少年救生員日前在驚濤駭浪中救起一名溺水男童，過程被目擊者拍下，引發全國關注。這名英勇少年的父親表示，其子畢生都在為這一刻做準備。
衛報（The Guardian）報導，這名英勇的少年是16歲的萊德（Ryder Williams）。其父威廉斯（Shane Williams）28日接受採訪時回憶，萊德表示，他拒絕放開那個男孩，是因為他知道，如果他鬆手，男孩必死無疑。
威廉斯說：「萊德對我說：『我絕不會讓這種事發生。』我差點哭了，因為他是如此堅定地想救活那個男孩，這讓我感到無比驕傲。」
當地政府發出聲明，一名加州州立公園局值班救生員，後來被確認是萊德，發現一名10歲男童遇險後立即上前救援。整個過程被現場目擊者杜森（Scott Vander Dussen）拍下，並上傳到他的Instagram帳號「Santa Cruz Now」上，影片迅速在網路上傳開。
許多網友留言稱萊德為英雄，一些網友甚至要求杜森提供萊德的社群媒體帳戶，以便公開讚揚他。
威廉斯表示，萊德對這一切毫不知情，因為他沒有社群帳戶。威廉斯還說，萊德真心認為，自己只不過做了救生員該做的事。
威廉斯說：「他不明白為什麼大家把這件事看得這麼嚴重。他說，換作是其他值班的救生員，也會做一樣的事。」
威廉斯是一名退休消防員，他坦承，看到兒子在如此危急的情況下能表現得這麼沉著冷靜，讓他非常感動。
威廉斯說，在萊德還是嬰兒時，他和妻子就經常帶著他乘船遊覽聖塔克魯茲懸崖海岸。不久後，萊德就開始學習游泳，並像他和祖父一樣學習衝浪，到了約六歲時就能完全獨立游泳，再長大些更加入了水球隊。
後來，萊德將這種在水中搏鬥的自信應用在多年的初級救生員訓練上，最終成為加州州立公園局救生員，開始了他的救生員生涯。
事實上，25日救起男童是萊德的首次救援行動，第二次救援是在他下班後不久，他參與營救另外兩名在海中遇險的人。威廉斯說，萊德認為第二次救援的情況要比瘋傳的影片那次更加困難。
威廉斯說：「這彷彿是他與生俱來的本能，而且他把這件事看成是自己的職責和義務。那天，他不過是盡責地完成了任務。」
威廉斯坦承，如果是他，他不確定自己是否能像萊德一樣牢牢地抱住那名男童。
威廉斯說：「他那天真的太棒了，我非常、非常為他感到驕傲。」
他在加州聖塔克魯茲海邊的惡劣浪況中，及時救起一名溺水的10歲男童，整個過程被目擊者拍下並上傳網路，迅速引發媒體與民眾關注。 父親威廉斯表示非常驕傲，並說萊德早就把救人當成自己的責任；當萊德說自己絕不會放開男童時，他甚至因兒子的堅定而差點落淚。 威廉斯認為，萊德從小就熟悉海洋，學會游泳、衝浪與水球，也接受多年救生員訓練，因此在危急時刻能憑本能與專業迅速反應。
精華 FAQ
他在加州聖塔克魯茲海邊的惡劣浪況中，及時救起一名溺水的10歲男童，整個過程被目擊者拍下並上傳網路，迅速引發媒體與民眾關注。
父親威廉斯表示非常驕傲，並說萊德早就把救人當成自己的責任；當萊德說自己絕不會放開男童時，他甚至因兒子的堅定而差點落淚。
威廉斯認為，萊德從小就熟悉海洋，學會游泳、衝浪與水球，也接受多年救生員訓練，因此在危急時刻能憑本能與專業迅速反應。
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