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安德森水壩重建 簽定32億元合約 將升級至現代抗震標準

編譯林思牧／綜合報導
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圖為安德森大壩攔水形成的安德森水庫。(谷歌地圖)
圖為安德森大壩攔水形成的安德森水庫。(谷歌地圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安德森水壩重建合約已簽定，總工程金額達32億美元。
  • 重點二：工程將於明年初動工，預計2033年完工並恢復蓄水。
  • 重點三：新壩將依現代抗震標準重建，以降低地震坍塌風險。

聖塔克拉拉縣最大的安德森水壩（Anderson Dam），重建計畫已簽定32億美元的合約，工程將於明年開始，預計2033年完工。

聖荷西信使報報導，經過多年的延誤和成本上漲，聖塔克拉拉谷水利局終於批准了一項重要的建設合同，用於拆除並重建聖縣最大的水壩–安德森大壩，並將這座老舊的240呎高的水壩升級至現代抗震標準。

這家位於聖荷西的政府機構於24日將這份價值18.8億美元的合約授予了Flatiron-Dragados-Sukut公司，該公司是由兩家大型工程公司Flatiron-Dragados和的Sukut Construction組成的合資企業，總部位於康科德。

這項規模龐大的工程是近年來灣區最大的公共工程項目之一，計畫於明年初始開工，並於2033年完工。水利局主席埃斯特雷梅拉（Tony Estremera）說︰「我們可能是目前全州唯一一個正在建造水庫的地區。這是一次重建，但也是徹底的重建。」

明年，施工人員將在大壩周圍的土地上建造六哩長的運輸道路和兩座臨時橋梁。從2028年到2030年，他們計畫拆除舊大壩，每年拆除約三分之一。這座大壩是一座巨大的土壩，位於101號公路沿線，介於聖荷西和莫甘山之間，建於1950年。安德森水庫蓄水量為8萬9278畝呎，比該水利局其他九個水庫的總蓄水量還要多。

新水壩規模與舊壩幾乎相同，但採用了更現代化的壓實技術，壩基更寬，與基岩的錨固更牢固，並配備了現代化的排水系統和監測設備。負責此計畫的地區土木工程師貝克（Aaron Baker）表示，新水壩將於2031年至2032年間建成，在冬季平均降雨量之下，蓄水大約需要兩年時間。

「舊水壩是按照20世紀50年代的標準建造的，」貝克說，「但按照目前的標準，它的抗震性能存在缺陷。我們正在對這座水壩進行改造，以確保它在未來發生重大地震時能夠安全可靠。這是一個公共安全項目。」

在杜魯門總統執政時期，當該地區建造這座水壩時，科學家認為附近的卡拉韋拉斯斷層（Calaveras Fault）已經停止活動。水務部門官員也認為水壩牢固地錨固在基岩上。

但一家工程公司在2008年12月依照聯邦監管機構的要求進行測試後發現，水壩的壩基由沙子和礫石構成，這些物質在發生大地震時可能會發生位移。他們得出結論，具體來說，卡拉韋拉斯斷層在安德森水庫處若發生6.6級地震，或震央位於一哩外的7.2級地震，都可能導致這座巨大的土壩坍塌。

精華 FAQ

  • 聖塔克拉拉谷水利局已將價值18.8億美元的建設合約授予Flatiron-Dragados-Sukut公司，這是由Flatiron-Dragados與Sukut Construction組成的合資企業，總部位於康科德。

  • 工程預計明年初開始，2033年完工。施工內容包括先建6哩運輸道路與2座臨時橋梁，之後在2028年至2030年間分3年拆除舊壩，再重建新壩。

  • 因2008年測試發現壩基為沙子與礫石，遇強震可能位移，舊壩抗震不足。新壩將以更寬壩基、牢固錨固、現代排水與監測系統，提升安全性。

聖荷西

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