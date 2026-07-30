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台灣新創BRICKS開發新系統 AI可隨時調整數位菜單

記者王湘涵╱蒙洛公園市報導
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嚴孝頤在提報中分享BRICKS的發展與應用。（記者王湘涵╱攝影）
嚴孝頤在提報中分享BRICKS的發展與應用。（記者王湘涵╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：BRICKS為台灣Subway導入AI，能依庫存與天氣即時調整數位菜單。
  • 重點二：系統可將快過期食材推前、售罄商品下架，協助提升營運效率與營收。
  • 重點三：團隊由婚禮平台轉型，並在矽谷合作拓展海外市場與多元場域。

一顆酪梨快到保存期限，AI已經先替店長做了決定。系統自動把含有酪梨的餐點推到數位菜單更顯眼的位置，希望在食材報廢前吸引更多顧客下單；天氣炎熱時調整推薦商品，商品售罄則立即下架。這不是未來，而是台灣Subway已開始應用的AI技術。

打造這套AI系統的，是台灣新創BRICKS。BRICKS創辦人兼執行長嚴孝頤（Pepper Yen）表示，該系統目前已應用於台灣Subway，可整合天氣、庫存及門市營運資訊，即時調整數位菜單與促銷內容，協助店家提升營運效率、增加營收。團隊希望打造的不只是回答問題的AI，而是能協助商家做出營運決策的AI。

「客人不是來找麻煩的，他只是想完成他的事情。」嚴孝頤表示，餐飲業每天都有許多需要即時判斷的細節，但店長不可能隨時更新菜單。AI則能全天候依據現場狀況調整內容，把原本仰賴人力判斷的小事，交由AI即時完成。

不過，BRICKS並非一開始就投入AI。嚴孝頤創業初期經營婚禮互動遊戲平台「My Big Day」。他表示，平台曾做到全台灣市占第一，卻因COVID-19疫情爆發，婚禮產業幾乎停擺，原有業務也隨之歸零。

疫情迫使團隊重新思考未來，也檢視過去累積的技術。他們發現，原本用於控制互動螢幕的技術結合AI後，不只能播放內容，還能自主判斷，協助餐廳、零售等場域解決營運問題，也成為BRICKS轉型的起點。

今年，嚴孝頤赴矽谷參與TREE Program培訓計畫。他表示，在台灣，投資人常問的是產品與既有服務有什麼不同。到了矽谷，更多人關心的是，這項技術未來還能應用到哪些場域、解決哪些問題。這趟矽谷行讓他重新思考產品方向，也更確定應朝國際市場發展。

除了拓展市場視野，BRICKS此行也與數位看板內容管理系統（CMS）業者Nori簽署合作備忘錄，雙方未來將合作推動AI自主決策功能導入數位看板應用，拓展海外市場。BRICKS表示，目前已服務超過500個連鎖餐飲據點，未來也將持續拓展至零售、飯店及醫療等更多實體場域。

談到台灣新創如何走向國際，嚴孝頤沒有先談技術，也沒有先談募資，而是分享一句一路走來最深刻的體會：「最大的門檻，其實是先買一張機票。」他表示，很多台灣新創缺少的不是技術，而是親自走進市場、與客戶交流的機會。只有站在第一線，才能真正理解需求，也才能找到產品下一步發展方向。

台灣新創公司BRICKS創辦人兼執行長嚴孝頤（Pepper Yen）到矽谷參與T...
台灣新創公司BRICKS創辦人兼執行長嚴孝頤（Pepper Yen）到矽谷參與TREE Program培訓計畫。（記者王湘涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 這套系統可整合天氣、庫存與門市營運資訊，主動調整數位菜單與促銷內容，讓該推的餐點更顯眼、該下架的商品立即移除，幫助店家即時做營運決策。

  • 當食材接近保存期限時，AI會把相關餐點推到更顯眼的位置，提升下單機會；若商品已售罄，系統也能立即下架，避免顧客點到無法供應的品項。

  • BRICKS前身是婚禮互動遊戲平台My Big Day，疫情使業務受挫後，團隊把原本控制互動螢幕的技術結合AI，轉向協助餐廳、零售等實體場域解決營運問題。

酪梨

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