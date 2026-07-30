舊金山「小貓殺手」在內華達家中被捕

涉嫌曾在舊金山殘害小貓的在逃嫌疑人，因新指控在內華達州被捕。（取自Pexels）

舊金山 標準報導，嫌犯奧爾森（William Ohlson）23日在內華達州雷諾市位於Stewart街的家中與警方對峙後被拘留。法庭紀錄顯示，奧爾森有著漫長的被捕和犯罪紀錄，包括一起虐待動物的調查、販毒指控以及涉嫌毆打他人。此次，他因涉嫌在兩個州境內持續殘害並殺害小貓而被捕。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）於7月指控他在市場街（Market Street）的一處自動取款機門廳內將一隻小貓折磨致死。但由於針對動物的暴力行為不能作為考量因素，州最高法院最近的一項裁決阻止了當局將他羈押在當地監獄。據稱，奧爾森在缺席舊金山的庭審期間，又在內華達州收養了更多小貓，意圖對它們施加傷害。

「我只想讓公眾放心，儘管我們面臨這些困難，但我們會採取我們認為必要的措施，將他帶回這裡並追究其責任，」謝安宜周二（28日）對「標準」說，「我們將繼續竭盡全力，確保當此類事件或任何涉及傷害動物的事件發生時，我們能夠共同確保肇事者承擔相應責任。」

在舊金山，奧爾森因一項與虐待動物調查相關的重罪逮捕令以及另外兩項輕罪而被通緝。他因涉嫌於7月1日虐待並殺害一隻六周大的小貓而被舊金山警方逮捕。當他缺席高等法院的出庭時，法官簽發了一張法庭逮捕令。

雷諾警方表示，7月17日，Washoe縣動物管制部門就針對奧爾森的調查聯繫了他們，奧爾森被指控收養小貓並錄製了這些動物被殺害的視頻。

謝安宜表示，目前尚無奧爾森返回舊金山的明確時間表，但她的辦公室正在「確保他回到這裡面對我們的指控」。

自2014年以來，瓦肖縣關於奧爾森的法院紀錄顯示，他一直處於缺席庭審、保釋被撤銷以及因州外案件被簽發通緝令的循環之中。在周一（27日）通過視頻舉行的聽證會，奧爾森未出庭，且拒絕出庭。法官安排於周三舉行聽證會，以處理其羈押狀況。