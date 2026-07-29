16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮
一名16歲救生員在聖塔克魯茲海灘無懼滔天巨浪救起一名男童的影片近日在網路上瘋傳，就連川普總統也注意到，表示將邀請這名救生員訪問白宮。
美聯社報導，聖塔克魯茲西布萊特海灘（Seabright Beach）上周末突然出現巨大海浪，將一名男童捲入海中，一名16歲的救生員率先冒著生命危險跳入海中救援，整個過程被民眾拍攝下來。這名被譽為英雄的青少年救生員的身分目前尚未公開。
川普在社群媒體上寫道：「我們希望將這位勇敢的年輕人及其家人，或許還有他拯救的那名男童，都邀請到白宮來，並授予他『最高平民榮譽勳章』（High Civilian Honor）。他非常勇敢，當之無愧！」
負責西布萊特海灘救生工作的加州州立公園管理局（California State Parks）表示，這名男童是在本月25日下午被巨浪捲走，他在被捲到離岸約15碼的地方才被救生員抓住。公園管理局指出，光是這個周末，聖塔克魯茲地區的救生員救起的民眾就多達34人。
公園管理局說：「本局救生員每天都冒著生命危險，勇敢守護社區遊客的安全，他們的奉獻精神有目共睹，是本地社區、加州乃至全美國真正的英雄。」
這起溺水事件的影片是由現場目擊者杜森（Scott Vander Dussen）所拍攝。
杜森說：「我不敢說當天稍早的海浪很平靜，但它們符合預期，節奏和強度都屬正常範圍。但瞬間，整個海平面驟變，讓很多人措手不及。不幸的是，這位年輕人一下子就被巨浪吞噬捲走。所幸事情最終的結果令人欣慰。」
從影片中可以看到，這名16歲的救生員看到男童掙扎後，立即縱身跳入不斷湧來的大浪中，游到漸漸失去知覺的男童身邊，緊緊抓住他，然後奮力將他往海灘上拉。多名成年人也嘗試跳入水中幫忙，卻都被巨浪推回海灘上。最終，這名救生員及一名上前協助的同事成功將男童救出。
公園管理局稍後發出聲明表示，男童並未受傷，經過醫療檢查後，已交由其父母帶回。
他在男童被巨浪捲入海中時，立即跳入危險水域救援，游到男童身邊緊抓不放，並與同事合力把人拉回岸上，成功救出對方。 因為救援過程被民眾拍下後在網路上迅速瘋傳，畫面展現少年救生員的英勇表現，川普因此公開表示要邀請他與家人到白宮，並授予榮譽。 加州州立公園表示，男童經醫療檢查後沒有受傷，已由父母帶回；當局也指出，聖塔克魯茲地區周末共救起34人，顯示海況相當危險。
精華 FAQ
他在男童被巨浪捲入海中時，立即跳入危險水域救援，游到男童身邊緊抓不放，並與同事合力把人拉回岸上，成功救出對方。
因為救援過程被民眾拍下後在網路上迅速瘋傳，畫面展現少年救生員的英勇表現，川普因此公開表示要邀請他與家人到白宮，並授予榮譽。
加州州立公園表示，男童經醫療檢查後沒有受傷，已由父母帶回；當局也指出，聖塔克魯茲地區周末共救起34人，顯示海況相當危險。
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