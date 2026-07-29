16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。（目擊者杜森拍攝/Instagram截圖）

一名16歲救生員在聖塔克魯茲 海灘無懼滔天巨浪救起一名男童的影片近日在網路上瘋傳，就連川普 總統也注意到，表示將邀請這名救生員訪問白宮 。

美聯社報導，聖塔克魯茲西布萊特海灘（Seabright Beach）上周末突然出現巨大海浪，將一名男童捲入海中，一名16歲的救生員率先冒著生命危險跳入海中救援，整個過程被民眾拍攝下來。這名被譽為英雄的青少年救生員的身分目前尚未公開。

川普在社群媒體上寫道：「我們希望將這位勇敢的年輕人及其家人，或許還有他拯救的那名男童，都邀請到白宮來，並授予他『最高平民榮譽勳章』（High Civilian Honor）。他非常勇敢，當之無愧！」

負責西布萊特海灘救生工作的加州州立公園管理局（California State Parks）表示，這名男童是在本月25日下午被巨浪捲走，他在被捲到離岸約15碼的地方才被救生員抓住。公園管理局指出，光是這個周末，聖塔克魯茲地區的救生員救起的民眾就多達34人。

公園管理局說：「本局救生員每天都冒著生命危險，勇敢守護社區遊客的安全，他們的奉獻精神有目共睹，是本地社區、加州乃至全美國真正的英雄。」

這起溺水事件的影片是由現場目擊者杜森（Scott Vander Dussen）所拍攝。

杜森說：「我不敢說當天稍早的海浪很平靜，但它們符合預期，節奏和強度都屬正常範圍。但瞬間，整個海平面驟變，讓很多人措手不及。不幸的是，這位年輕人一下子就被巨浪吞噬捲走。所幸事情最終的結果令人欣慰。」

從影片中可以看到，這名16歲的救生員看到男童掙扎後，立即縱身跳入不斷湧來的大浪中，游到漸漸失去知覺的男童身邊，緊緊抓住他，然後奮力將他往海灘上拉。多名成年人也嘗試跳入水中幫忙，卻都被巨浪推回海灘上。最終，這名救生員及一名上前協助的同事成功將男童救出。

公園管理局稍後發出聲明表示，男童並未受傷，經過醫療檢查後，已交由其父母帶回。