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Cisco和Sysco發音一樣 常被混淆員工頭疼

編譯林思牧／綜合報導
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思科首席人力資源官Fran Katsoudas(右)在社媒上發布了這張與西斯科全...
思科首席人力資源官Fran Katsoudas(右)在社媒上發布了這張與西斯科全球客戶體驗主管Aayush Bhatnagar的合影。此前他們未曾謀面，但「一見如故」。(Linkedin圖片)

Cisco和Sysco都是大公司，發音又一模一樣，造成了很多顧客的混淆，對兩家公司也很頭疼。

聖荷西信使報報導，思科系統公司（Cisco Systems Inc.）和西斯科公司（Sysco Corp.）長期以來一直是美國企業界最棘手的「身分混淆」案例之一。

多年來，這家科技巨頭的員工不得不反覆解釋自己是在思科（Cisco，首字母為C）工作，而全美最大的食品分銷商西斯科的員工則需要不斷澄清自己受雇於Sysco（首字母為S）。西斯科從思科購買科技產品，而西斯科的卡車則向思科的辦公室運送食品，這更加劇了人們的困惑。

在最近於亞歷桑納州舉行的會議上，思科首席人力資源、政策和目標官卡特蘇達斯（Fran Katsoudas）偶然得知Sysco的一位高管也出席了會議，這讓思科品牌的混淆問題再次浮出水面。卡特蘇達斯從未見過Sysco的任何人，於是請求引薦她與Sysco全球客戶體驗主管巴特納加爾（Aayush Bhatnagar）見面，隨後兩人進行了面對面的交流。

「我們就像久別重逢的老朋友一樣，」卡特蘇達斯在一次採訪中說。「我們一見如故，」巴特納加爾補充道。他們合影留念後，卡特蘇達斯在LinkedIn上發布了這張照片，獲得了近200條評論，其中大部分來自兩家公司的員工，他們分享了自己因公司名稱相似而產生的困惑。

「多年來我一直在解釋思科不是Sysco，現在終於遇到了一個同樣在解釋Sysco不是思科的人，」她在帖子中寫道。思科的一位併購策略專家很快就評論道：「我感覺自己每周都要進行一次這樣的對話。」

兩家公司名稱發音相近純屬巧合。Sysco成立於1969年，由九家區域性食品分銷商合併而成，其名稱為「Systems and Services Company」的縮寫。而目前總部設在聖荷西的思科（Cisco）則是為了紀念舊金山（San FranCISCO），因為其兩位創始人——電腦科學家勒納（Sandy Lerner）和博薩克（Len Bosack）——曾在史丹福任教。

它們並非唯一發音相近的品牌。達美航空（Delta）既是航空公司的名稱，也是水龍頭製造商的名稱，還是牙科保險公司的名稱，但人們不太可能將它們混淆。在Apple生產電腦和手機之前，蘋果是一家位於倫敦的多媒體公司，由披頭四（Beatles）於1960年代末期創立。

精華 FAQ

  • 兩家公司名稱發音完全一樣，且都屬大型知名企業，讓顧客與外界常誤認彼此。員工因此經常需要反覆解釋自己到底任職於思科還是西斯科。

  • 思科高管卡特蘇達斯在亞利桑那州會議上，意外得知Sysco高管也出席，便主動介紹認識。兩人合影後分享至LinkedIn，引起大量員工留言共鳴。

  • Sysco成立於1969年，名稱源自「Systems and Services Company」縮寫；Cisco則取自舊金山San Francisco中的後半段，因創辦人曾在史丹福任教而命名。

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