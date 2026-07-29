加州檢警、商界齊反AB2108 憂削弱36號提案

聖地牙哥縣地檢長史蒂芬透過影片指出，AB2108要求檢察官在特定案件中優先審查分流資格，限縮檢察官及法院的裁量空間。（翻攝自線上記者會）

加州 州議會即將於8月3日審議AB2108法案，多位地檢長、警長、警察首長、緩刑官、商界及犯罪被害人團體28日舉行線上記者會，呼籲州議會不要通過法案。他們認為，AB2108恐削弱去年獲近7成選民支持通過的36號提案（Proposition 36），增加地方行政與財政負擔，並使公共安全面臨倒退風險。

加州地檢長協會前主席、艾爾度拉多縣地方檢察官及36號提案主要起草人之一皮爾森(Vern Pierson)表示，36號提案是在「治療」與「問責」之間取得平衡，讓願意接受治療者有機會更生，同時保留對累犯究責的機制。

他認為，AB2108建立新的零售竊盜分流制度，部分案件完成分流後遭撤銷，前案紀錄無法累積，可能間接削弱36號提案對重複竊盜累犯的處理效果。

此外，AB2108限縮檢察官及法院的裁量空間，恐削弱36號提案建立的究責機制。

皮爾森表示，根據艾爾度拉多縣檢方與緩刑部門估算，AB2108實施後，全州每年將增加約1億至2億美元行政及執行成本。目前36號提案治療資源仍未獲充分經費支持，再推動新制度將加重地方負擔。

商界代表則擔心零售竊盜問題再度惡化。屋崙華埠商會基金會會長陳錫澎表示，近年華埠及許多小型商家長期受到竊盜犯罪衝擊，呼籲州議會尊重選民去年通過36號提案的決定，不要讓商家再次陷入治安惡化的困境。

擁有灣區兩座購物中心的業者Karen Kam則表示，36號提案通過後，商場竊盜情況已有改善，若AB2108通過，擔心商家將重回每天疲於防竊的情況。

美國非營利組織「犯罪倖存者」（Crime Survivors）創辦人文庫納斯(Patricia Wenskunas)表示，她支持治療、更生及第二次機會，但重複犯罪者仍應承擔法律責任，並呼籲州議員重視犯罪被害人的聲音。

AB2108目前已送交州參議會，預定8月3日由參議會撥款委員會審查。支持者表示，法案旨在建立全州一致的零售竊盜分流制度，讓符合資格的非暴力案件有更多接受治療及回歸社會的機會。

多位地檢長、警長、警察首長、緩刑官、商界及犯罪被害人團體28日舉行線上記者會，呼籲州議會不要通過審議之AB2108法案。（主辦單位提供）

多位地檢長、警長、警察首長、緩刑官、商界及犯罪被害人團體28日舉行線上記者會，呼籲州議會不要通過審議之AB2108法案。（翻攝自線上記者會）

加州地檢長協會前主席、艾爾度拉多縣地方檢察官及36號提案主要起草人之一皮爾森表示，AB2108建立新的零售竊盜分流制度，可能間接削弱36號提案對重複竊盜累犯的處理效果。（翻攝自線上記者會）