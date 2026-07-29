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聖塔克拉拉2地塊6540萬售出 含數據中心用地

聖塔克拉拉訊
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一家房地產公司斥資6540萬美元，收購了位於聖荷西峰田國際機場西側的兩個相鄰地塊。其中一處計畫建設數據中心，另一處目前由一家租車公司使用。

聖荷西信使報報導，根據聖塔克拉拉縣政府存檔的產權轉讓契約顯示，一家與Tishman Speyer有關聯的子公司在7月下旬相隔數日內完成了這兩筆交易，共收購了約23.6畝的土地。

其中一處地塊位於De La Cruz大道2600號，占地15.2畝，售價4240萬美元。相鄰的另一處地塊位於De La Cruz大道2750號，占地8.4畝，售價2300萬美元。

2021年，聖塔克拉拉市規畫部門批准在De La Cruz大道2600號地塊建設資料中心。城市規畫文件顯示，該項目預計總面積達70.3萬平方呎，並配備一台容量為96.5兆瓦的備用發電機。

總部位於達拉斯的資料中心開發商和營運商Cyrus One已將這兩塊地皮出售給了Tishman Speyer的子公司。

Cyrus One先前曾設想在這兩塊土地上建造一個資料中心綜合體，該綜合體能夠提供超過100兆瓦的電力容量，足以滿足多達10萬戶家庭的用電需求。

目前尚不清楚Cyrus One是否會提交一份修訂或擴建後的資料中心方案，也不清楚新業主是否對這兩塊地皮有與已獲批准方案不同的規畫。

南灣地區正在湧現愈來愈多的資料中心項目，其中聖荷西的項目提案數量特別顯著。

精華 FAQ

  • 買方是一家與Tishman Speyer有關聯的子公司，於7月下旬完成兩筆交易，合計以6540萬美元收購位於聖塔克拉拉的兩塊相鄰地皮。

  • 其中一塊位於De La Cruz大道2600號，占地15.2畝，售價4240萬美元；另一塊位於De La Cruz大道2750號，占地8.4畝，售價2300萬美元。

  • 2600號地已獲准興建總面積70.3萬平方呎的資料中心，並配置96.5兆瓦備用發電機。不過，新業主是否沿用或修改原方案，目前仍未明朗。

房地產 聖荷西

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