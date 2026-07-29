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第2次機會或累犯究責？AB2108爭議一次看懂

記者王湘涵╱灣區報導
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支持者認為，AB2108有助治療與降低再犯；反對者則憂心削弱累犯究責、影響公共安...
支持者認為，AB2108有助治療與降低再犯；反對者則憂心削弱累犯究責、影響公共安全。（AI生成圖片）

去年近七成加州選民支持通過36號提案（Proposition 36），希望改善近年日益嚴重的重複竊盜問題。不到一年，州議會又審議AB2108法案，再度引發激烈討論。支持者認為，法案可讓符合資格的非暴力犯罪者透過治療與教育降低再犯；反對者則擔心，新的分流制度可能削弱36號提案建立的累犯究責機制。

36號提案是在近年零售竊盜問題惡化的背景下，由加州選民於2024年通過。支持者指出，當時引發社會關注的不只是偶發性的商店偷竊，更包括組織性零售竊盜（Organized Retail Theft）。聖地牙哥縣地檢長史蒂芬(Summer Stephan)表示，這類犯罪通常由多人分工，大量竊取商店商品，再透過網路等管道轉售牟利，已成為加州零售業面臨的重要治安問題。

為回應這類犯罪，36號提案新增加州刑法第666.1條，針對符合條件的重複竊盜案件建立新的累犯究責機制，希望在保留治療與更生機會的同時，提高對反覆犯案者的法律責任。

AB2108則聚焦零售竊盜分流制度，讓符合資格的部分非暴力竊盜案件，可優先接受分流處理；完成法院要求的治療或其他處遇措施後，案件可依法撤銷。

反對方的疑慮則集中在「前兩次竊盜」。他們指出，雖然AB2108規定已依加州刑法第666.1條起訴的案件不得適用分流，但若前兩次案件完成分流並撤銷，可能影響累犯紀錄累積，使部分案件無法適用36號提案新增的累犯規定，因此認為法案可能削弱其實際效果。

支持者則認為，AB2108未取消累犯制度，也未修改第666.1條，不應視為架空36號提案。

這場爭議也反映兩種不同的犯罪治理理念。康曲柯士達縣緩刑長、加州緩刑官協會主席克勞斯(Esa Ehmen-Krause)表示，緩刑制度相信每個人都值得第二次機會，但「成功的第二次機會，不會憑空發生，而是建立在問責之上。」真正有效的分流制度，除了提供治療，更需要監督與責任機制，才能幫助犯罪者重返社會。

東北亞利桑那大學財務金融學教授金雷蒙(Raymond Kim，音譯)估算，若犯罪回升至36號提案實施前的水準，加州每年可能增加約93億美元警政支出。他認為，AB2108真正的成本不在法案本身，而是犯罪增加後衍生的公共安全支出，也凸顯加州未來如何在更生、公共安全與財政成本之間取得平衡。

精華 FAQ

  • 36號提案是在加州零售竊盜惡化的背景下通過，特別針對組織性零售竊盜與反覆犯案者，透過新增累犯究責機制來提高法律責任。

  • AB2108重點在分流制度，讓符合資格的部分非暴力竊盜案件先接受治療或教育處遇，完成後可撤案；它不直接取消36號提案的累犯制度。

  • 反對者認為，若前兩次竊盜都因分流而撤案，累犯紀錄可能無法完整累積，導致部分案件難以套用36號提案新增的累犯規定。

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