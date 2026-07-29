距離舊金山僅18哩 寧靜的安札湖成旅遊新熱點

鮮為人知的加州景點安札湖可與太浩湖媲美，卻沒有那麼擁擠。（Google Maps）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 安札湖距舊金山僅18哩，成加州新興避暑游泳熱點。

安札湖距舊金山僅18哩，成加州新興避暑游泳熱點。 重點二： 湖區位於柏克萊Tilden公園，環境寧靜且被樹林環繞。

湖區位於柏克萊Tilden公園，環境寧靜且被樹林環繞。 重點三：雖規模不大，評價高且須注意藍綠藻與人潮管制。

根據紐約郵報(New York Post)，想要尋找絕佳游泳勝地的加州 居民不妨考慮一下安札湖(Lake Anza)。它位於東灣地區，距離舊金山 約18哩，以紅杉、橡樹等樹木聞名，營造出一個寧靜隱秘的環境。

此外，與每年平均接待約1500萬遊客的太浩湖不同，安札湖的人流量要少得多。雖然這個水庫不如太浩湖遼闊，面積僅約10畝，但據一位Tripadvisor評論者所言，位於柏克萊 Tilden Regional Park公園內的這處淡水游泳勝地仍被視為「一顆美麗的明珠」。

該網站另一位評論者還表示，「你可以環湖徒步」，而且這裡「非常乾淨」。

California.com網站將該水庫列為加州北部最美麗的游泳勝地之一。它在谷歌上擁有超過100條評論，評分高達4.6分，與太浩湖的4.8星評分相差無幾。

這個熱門的游泳勝地在周末以及5月16日至9月27日期間的節假日，開放時間為上午11時至下午6時。

對於那些希望在該州林木茂密的地區尋找沙灘、游泳或沿著美麗湖岸散步的人來說，這裡是理想之選。

不過需要注意的是，安札湖有時也會人滿為患，尤其是在周末和節假日期間。

為了確保您能在這片清澈的水域中暢遊，建議您儘早抵達，因為該區域一旦達到最大容納人數，將不再接待更多遊客。

關於安全提示，建議遊客查閱東灣區域公園管理局的網站。該地區的水上安全狀況會因藍綠藻濃度而有所變化。

相關建議包括：避免水進入口中，以及在暴雨後三天內不要下湖游泳。