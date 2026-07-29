我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

距離舊金山僅18哩 寧靜的安札湖成旅遊新熱點

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鮮為人知的加州景點安札湖可與太浩湖媲美，卻沒有那麼擁擠。（Google Maps...
鮮為人知的加州景點安札湖可與太浩湖媲美，卻沒有那麼擁擠。（Google Maps）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安札湖距舊金山僅18哩，成加州新興避暑游泳熱點。
  • 重點二：湖區位於柏克萊Tilden公園，環境寧靜且被樹林環繞。
  • 重點三：雖規模不大，評價高且須注意藍綠藻與人潮管制。

根據紐約郵報(New York Post)，想要尋找絕佳游泳勝地的加州居民不妨考慮一下安札湖(Lake Anza)。它位於東灣地區，距離舊金山約18哩，以紅杉、橡樹等樹木聞名，營造出一個寧靜隱秘的環境。

此外，與每年平均接待約1500萬遊客的太浩湖不同，安札湖的人流量要少得多。雖然這個水庫不如太浩湖遼闊，面積僅約10畝，但據一位Tripadvisor評論者所言，位於柏克萊Tilden Regional Park公園內的這處淡水游泳勝地仍被視為「一顆美麗的明珠」。

該網站另一位評論者還表示，「你可以環湖徒步」，而且這裡「非常乾淨」。

California.com網站將該水庫列為加州北部最美麗的游泳勝地之一。它在谷歌上擁有超過100條評論，評分高達4.6分，與太浩湖的4.8星評分相差無幾。

這個熱門的游泳勝地在周末以及5月16日至9月27日期間的節假日，開放時間為上午11時至下午6時。

對於那些希望在該州林木茂密的地區尋找沙灘、游泳或沿著美麗湖岸散步的人來說，這裡是理想之選。

不過需要注意的是，安札湖有時也會人滿為患，尤其是在周末和節假日期間。

為了確保您能在這片清澈的水域中暢遊，建議您儘早抵達，因為該區域一旦達到最大容納人數，將不再接待更多遊客。

關於安全提示，建議遊客查閱東灣區域公園管理局的網站。該地區的水上安全狀況會因藍綠藻濃度而有所變化。

相關建議包括：避免水進入口中，以及在暴雨後三天內不要下湖游泳。

精華 FAQ

  • 因為它距舊金山僅18哩，位於柏克萊Tilden Regional Park內，擁有樹林環繞的寧靜環境，又能提供游泳、徒步與湖畔休憩體驗。

  • 安札湖規模小得多，面積約10畝，遊客數量也明顯較少；太浩湖則每年約接待1,500萬人。雖然大小有差，但安札湖評價同樣相當高。

  • 建議先查詢東灣區域公園管理局網站，留意藍綠藻狀況；避免讓湖水入口，且暴雨後3天內不要下水，同時盡量提早到場以免額滿。

舊金山 柏克萊 加州

上一則

49人主教練沙納漢稱：車禍是我自己的過失 事故報告誤判

下一則

5萬人恐失醫保 舊金山市府擬設糧食安全辦公室

延伸閱讀

5夏日公路之旅 遠離紐約加滿一箱油就夠

5夏日公路之旅 遠離紐約加滿一箱油就夠
高溫來襲 南加州消暑戲水景點多 適合全家大小同樂

高溫來襲 南加州消暑戲水景點多 適合全家大小同樂
加州濱海富裕小鎮卡梅爾 旅遊業過度發達？

加州濱海富裕小鎮卡梅爾 旅遊業過度發達？
封面故事／北美篇／加國10國家公園 今夏免門票

封面故事／北美篇／加國10國家公園 今夏免門票
海傍公路通車爭議 舊金山選民11月再度投票

海傍公路通車爭議 舊金山選民11月再度投票

熱門新聞

可能重塑美國經濟的巨額財富轉移時代即將到來，灣區將成中心。(取自聖荷西市府臉書)

嬰兒潮「財富大轉移」將到來 灣區成中心 可能重塑美國經濟

2026-07-22 02:20
舊金山餐廳Octavia的周末烘焙快閃店因為大受歡迎，將開設為專賣店Lorella。（取自谷歌地圖）

舊金山這家烘焙糕點排隊太夯 終於要開實體店了

2026-07-27 19:07
北加州最大的露天零售中心Pacific Commons正蓬勃發展。(Google Maps)

北加州最大露天購物中心 「Pacific Commons」掛牌出售

2026-07-21 17:57
卡梅爾風景如畫，常年吸引大量遊客前來，但因此造成民怨。（美聯社）

加州濱海富裕小鎮卡梅爾 旅遊業過度發達？

2026-07-26 02:20
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

2026-07-28 02:19
灣區有房東要向在家工作的房客收取每月200美元的居家辦公費。（美聯社）

居家辦公多收200元 灣區租屋新招讓租客傻眼

2026-07-24 18:10

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關