距離舊金山僅18哩 寧靜的安札湖成旅遊新熱點
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根據紐約郵報(New York Post)，想要尋找絕佳游泳勝地的加州居民不妨考慮一下安札湖(Lake Anza)。它位於東灣地區，距離舊金山約18哩，以紅杉、橡樹等樹木聞名，營造出一個寧靜隱秘的環境。
此外，與每年平均接待約1500萬遊客的太浩湖不同，安札湖的人流量要少得多。雖然這個水庫不如太浩湖遼闊，面積僅約10畝，但據一位Tripadvisor評論者所言，位於柏克萊Tilden Regional Park公園內的這處淡水游泳勝地仍被視為「一顆美麗的明珠」。
該網站另一位評論者還表示，「你可以環湖徒步」，而且這裡「非常乾淨」。
California.com網站將該水庫列為加州北部最美麗的游泳勝地之一。它在谷歌上擁有超過100條評論，評分高達4.6分，與太浩湖的4.8星評分相差無幾。
這個熱門的游泳勝地在周末以及5月16日至9月27日期間的節假日，開放時間為上午11時至下午6時。
對於那些希望在該州林木茂密的地區尋找沙灘、游泳或沿著美麗湖岸散步的人來說，這裡是理想之選。
不過需要注意的是，安札湖有時也會人滿為患，尤其是在周末和節假日期間。
為了確保您能在這片清澈的水域中暢遊，建議您儘早抵達，因為該區域一旦達到最大容納人數，將不再接待更多遊客。
關於安全提示，建議遊客查閱東灣區域公園管理局的網站。該地區的水上安全狀況會因藍綠藻濃度而有所變化。
相關建議包括：避免水進入口中，以及在暴雨後三天內不要下湖游泳。
因為它距舊金山僅18哩，位於柏克萊Tilden Regional Park內，擁有樹林環繞的寧靜環境，又能提供游泳、徒步與湖畔休憩體驗。 安札湖規模小得多，面積約10畝，遊客數量也明顯較少；太浩湖則每年約接待1,500萬人。雖然大小有差，但安札湖評價同樣相當高。 建議先查詢東灣區域公園管理局網站，留意藍綠藻狀況；避免讓湖水入口，且暴雨後3天內不要下水，同時盡量提早到場以免額滿。
精華 FAQ
因為它距舊金山僅18哩，位於柏克萊Tilden Regional Park內，擁有樹林環繞的寧靜環境，又能提供游泳、徒步與湖畔休憩體驗。
安札湖規模小得多，面積約10畝，遊客數量也明顯較少；太浩湖則每年約接待1,500萬人。雖然大小有差，但安札湖評價同樣相當高。
建議先查詢東灣區域公園管理局網站，留意藍綠藻狀況；避免讓湖水入口，且暴雨後3天內不要下水，同時盡量提早到場以免額滿。
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