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聖荷西提新草案 規管送餐機器人

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根據提案，聖荷西市政府將向機器人背後的科技公司發放為期一年的營運許可證。(美聯社...
根據提案，聖荷西市政府將向機器人背後的科技公司發放為期一年的營運許可證。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西正制定送餐機器人新規，擬以一年許可管理業者並限制行進速度，以因應科技公司擴張與居民對公共道路安全的疑慮。

隨著送餐機器人行業尋求在當地擴張，聖荷西正在制定相關規則。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，新法規草案預計將為送餐機器人的更大規模推廣鋪路。這些機器人於今年4月首次出現在聖荷西的人行道上。新法規草案可能包括引入更大、更快的機器人，這些機器人專為在城市自行車道上運作而設計。

最近舉行的線上社區會議上，聖荷西交通局官員闡述了他們的計畫，最終可能包括一系列規則。根據提案，市政府將向機器人背後的科技公司發放為期一年的營運許可證。

官員表示，目前在聖荷西營運的兩家公司Coco Robotics 和 Serve Robotics共擁有 35 台機器人。

提案預計9月提交市議會審議。如果獲得批准，許可項目最早可能在秋末或冬季啟動。

一些居民擔心，大量透過Uber Eats等應用程式召喚的自動送餐機器人可能會湧入城市的公共道路。居民韋斯特（Nick Wester）問道︰「感覺我們好像把公共道路讓給了私營公司，到底換來了什麼？」

官員表示，外送巨頭DoorDash興趣在聖荷西部署自己的送餐機器人。這款名為Dot的設備高約五呎（約1.5公尺），比目前在市中心常見的冷藏箱大小的機器人大得多。這些機器人被設計成在自行車道上以最高 20 哩/小時的速度行駛，這引發了人們對它們如何在狹窄的道路上與騎行者共存的擔憂。

在演示過程中，交通官員表示，這些全電動送餐機器人可以減少人們取餐所需的駕駛次數，有助於緩解交通擁堵。此外，自動送餐還可以讓行動不便的人更容易獲得食物或必需藥物。

根據擬議的法規草案，聖荷西市計劃將所有在人行道、步行道和人行橫道上行駛的設備限速5哩/小時。此外，官員表示，小型設備將被要求安裝可視性旗幟，而公司則有責任在「合理的時間內」移除那些卡住並阻塞公共區域的設備。

交通部門發言人表示，相關規定並未對允許在城市街道上運營的送餐機器人數量做出具體限制，但如果市政府認為數量過多，則有權扣留許可證。

精華 FAQ

  • 重點是為送餐機器人在市內擴張建立管理框架，包含發放營運許可、設定速度與停放規則，並平衡業者發展、交通安全與居民對公共空間使用的疑慮。

  • 目前在聖荷西營運的公司是 Coco Robotics 和 Serve Robotics，兩家公司合計共有 35 台機器人，市府也正評估未來可能增加的部署規模。

  • 草案規定在人行道、步行道和人行橫道上行駛的設備速限為 5 哩/小時；小型設備需裝可視性旗幟，卡住阻塞公共區域的機器人也必須在合理時間內移除。

聖荷西

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