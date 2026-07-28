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唐舜攝影個展「現實之外」 突破媒介既有框架

聖塔克拉拉訊
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摄影家唐舜與觀眾交流。(硅谷亞洲藝術中心提供)
摄影家唐舜與觀眾交流。(硅谷亞洲藝術中心提供)

AI摘要

文章摘要整理：

旅居舊金山灣區的華人藝術家唐舜舉辦攝影個展「現實之外」，以融合傳統文化、當代科技與數位語言的創作，展現突破攝影框架的新審美。

旅居舊金山灣區華人視覺藝術家唐舜攝影個展「現實之外」7月25日於硅谷亞洲藝術中心開幕，吸引灣區藝術界、文化界及攝影愛好者共襄盛舉，見證這位青年藝術家近年創作成果。

舊金山中華藝術學會會長鄭澤傑高度肯定唐舜的藝術成就。他表示，唐舜「後生可畏」，其創作既保留了中國傳統文化的審美精神，又巧妙結合當代科技與數位視覺語言，突破攝影媒介的既有框架，開闢出全新的審美境界。

出席25日開幕式的來賓還包括畫家趙渭涼、中國國家畫院畫師任賽、文藝評論家曾經緯、北美浙大校友會名譽會長盧國文，以及浙大校友馮國震、王廣宇、孫劍等人。

師從著名攝影家劉方的唐舜，長年致力於視覺藝術創作，現居舊金山灣區。他的創作植根於中國文化，並從神話、宗教、歷史及日常生活汲取靈感，探索傳統精神如何在當代語境中獲得新的生命。作品曾榮獲馬來西亞金虎國際攝影巡迴賽、新加坡淡馬錫國際攝影巡迴賽PhotoVivo金獎、APU金獎、ICPE金獎，以及德國柏林國際藝術雙年展銅鑰匙獎等。2026年，更受邀進駐柏克萊Kala藝術中心駐留創作，並於舊金山州立大學畫廊舉辦個展「隱形系統」。

唐舜說︰「我不希望作品告訴觀眾應該如何理解，而是希望它成為一個開放的入口，讓每個人帶著自己的文化背景、生命經驗與情感記憶走進作品之中。」他認為，藝術真正重要的，不是完成一幅美麗的作品，而是讓觀眾在離開展場之後，仍願意回想那些畫面，重新思考那些原本習以為常的事物。

展覽地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara。

圖為唐舜攝影作品。(硅谷亞洲藝術中心提供)
圖為唐舜攝影作品。(硅谷亞洲藝術中心提供)

精華 FAQ

  • 展覽於7月25日在硅谷亞洲藝術中心開幕，地點位在 Santa Clara 的 3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400，吸引灣區藝術界、文化界與攝影愛好者到場參與。

  • 舊金山中華藝術學會會長鄭澤傑認為唐舜「後生可畏」，肯定他兼具中國傳統文化審美與當代科技、數位視覺語言，成功突破攝影媒介既有框架。

  • 唐舜長期從神話、宗教、歷史與日常生活汲取靈感，作品多次獲國際獎項，並將於2026年進駐柏克萊Kala藝術中心駐留創作，持續拓展藝術實驗。

舊金山 灣區 華人

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