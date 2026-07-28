國際領袖基金會歡慶27周年 持續培育亞太領袖

徐紹欽與董繼玲合頒公共服務獎予國會議員方文思，並與加州代表團合影。(國際領袖基金會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 國際領袖基金會成立27周年，藉由教育、實習與領導培訓培育亞太裔青年，並在晚宴表彰多位公共服務與社區貢獻者。

今年適逢國際領袖基金會（International Leadership Foundation，ILF）成立27周年。多年來，ILF持續透過教育、實習、領導培訓及創業競賽等多元項目，積極培育新一代亞太裔領袖。未來也將繼續凝聚各界資源，培育更多具備國際視野、領導能力與公共服務精神的亞太裔青年。

本屆ILF的大學生「公民研究員」計畫及高中生「青年領導力學院」，帶領學員走訪華府聯邦機構、國會辦公室、智庫及各大企業，深入了解公共服務、政策制定與職涯發展，並與各界領袖交流學習。

ILF創會會長董繼玲說：「27年來，ILF與全球20個分會已培育超過一萬名青年。我們提供的不僅是一份實習機會，更是一個由導師與政商界領袖組成的支持聯盟，鼓勵年輕人勇敢追求夢想、服務社會，並為國家作出貢獻。」

大會亦舉辦「女性領導力——賦權下一代」專題座談，由百人會北加州地區主席朱伯忠開場致詞。與談人包括前加州州長顧問黃思敏、密蘇里州勞工部部長許心怡，以及馬里蘭州眾議員齊麗麗等人。

當日出席貴賓有聯邦眾議員趙美心、方文思，紐約州參議員陳學理，前聯邦眾議員高光映，以及前馬里蘭州州長拉里‧霍根（Larry Hogan）等。前白宮總統亞太裔顧問委員會主席徐紹欽勉勵青年積極參與公共事務。

美國前運輸部長及勞工部長趙小蘭擔任晚宴主題演講嘉賓，分享她投身公共服務與領導歷程的經驗。趙小蘭感性回顧父母趙錫成博士與趙朱木蘭女士從移民奮鬥到回饋社會的歷程。

她說：「這正是我與『亞太裔美國歷史與文化國家博物館研究委員會』共同推動建立一座屬於我們社群的國家博物館的原因。」她感謝委員會共同主席董繼玲與許杰，期盼能完整保存並呈現亞太裔對美國歷史與文化的重要貢獻。

ILF晚宴現場亦介紹了台灣珠寶藝術家陳智權在加州及休士頓的藝術展覽，展現台灣藝術的深厚底蘊與國際影響力。

加州是今年獲獎人數最多的地區，共有七位傑出人士獲獎。國會議員方文思、加州前營運署署長黃思敏獲頒「公共服務獎」；金敏誠帶領通用房貸資本公司拓展全美市場，並運用人工智慧推動金融服務創新；侯秀玉深耕國際商務、金融及社區公益；蔡慶雲在企業經營、青年培育與藝術教育方面貢獻卓著；洪逸青則以成功的事業成就及長期慈善服務回饋社會；朱伯忠因長期推動亞裔企業高階主管培訓獲獎。

此次加州代表團由ILF舊金山共同主席陳鈞亞、財務長陳潤吾及橙縣主席賴淑娜領隊，其他成員包括Founder Circle成員劉效宏、梅毅端、盧蔓菁等人。

ILF 頒發全球領導力獎給GMCC總裁金敏誠、社區領導力獎予侯秀玉。(國際領袖基金會提供)