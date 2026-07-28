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不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

記者王湘涵／舊金山報導
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由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘...
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山金門大橋下的魚雷碼頭成為假日捕蟹熱點，因免釣魚執照又適合親子體驗，民眾在歡樂收網之餘也學習辨識蟹種與遵守法規。

每逢假日，舊金山金門大橋下的魚雷碼頭（Torpedo Wharf）聚集大批捕蟹民眾，早上不到10點，岸邊已聚集大批民眾，熱門時段幾乎一位難求，沿著碼頭每隔幾公尺就有人下網等待收網。金門大橋壯麗景色映襯著此起彼落的歡呼聲，也讓這座公共碼頭成為灣區最具代表性的捕蟹熱點之一。

捕蟹不再只是釣客的休閒活動，如今更吸引不少家庭利用假日一起體驗。由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，新手民眾的進入門檻也相當友善。家長帶著孩子一起拋網、收網，等待蟹網拉起的那幾分鐘總令人充滿期待，只要看見網中出現螃蟹，現場立刻響起歡呼與笑聲，大小朋友都迫不及待圍上前觀看收穫。

不少首次體驗的民眾表示，原本只是想帶孩子接觸戶外活動，沒想到捕蟹比想像中更有趣，「今天玩得很開心，下星期還想再來。」有人說，等待收網的過程雖然需要耐心，但每次拉起蟹網都充滿驚喜；即使沒有太多收穫，一家人一起在海邊度過半天時光、欣賞金門大橋景色，也是一種難得的假日享受。

現場常見捕獲的螃蟹包括珍寶蟹（Dungeness Crab）及岩蟹（Rock Crab）。每當收網後，民眾第一件事不是急著放進水桶，而是先辨認種類，再拿出量尺測量甲殼寬度，確認是否符合加州漁獵法規。捕獲的珍寶蟹依規定須立即放回海中，符合尺寸規定的岩蟹則可依法保留；現場不時可見民眾將螃蟹放回海裡，也有人主動提醒身旁的新手如何辨認種類及測量方式，彼此分享抓蟹經驗。

珍寶蟹一律需放回海洋。（記者王湘涵/攝影）
珍寶蟹一律需放回海洋。（記者王湘涵/攝影）

依規定岩蟹甲殼尺寸需達4吋，才可帶回家。（記者王湘涵/攝影）
依規定岩蟹甲殼尺寸需達4吋，才可帶回家。（記者王湘涵/攝影）

對不少家長而言，捕蟹更像是一堂戶外自然課，孩子透過親手下網、收網，學習辨識不同種類的螃蟹、了解尺寸限制及放生原因，在實際體驗中建立海洋保育觀念。

等待收網的空檔，民眾也彼此交流餌料選擇、下網位置及收網技巧，素不相識的人也因共同興趣打開話匣子。有人推著露營推車、帶著摺疊椅和冰桶，一待就是半天；也有家庭準備點心，在海風吹拂下享受悠閒時光，在金門大橋下碼頭抓蟹，不只是捕撈，更成了朋友相聚、親子陪伴的周末熱門休閒活動。

吸引許多家庭帶著蟹網、推車、帶著摺疊椅和冰桶前來捕蟹。（記者王湘涵/攝影）
吸引許多家庭帶著蟹網、推車、帶著摺疊椅和冰桶前來捕蟹。（記者王湘涵/攝影）

精華 FAQ

  • 因為這裡是公共釣魚碼頭，捕蟹不需要加州釣魚執照，加上金門大橋景色壯麗、交通便利，成為灣區假日最受歡迎的親子休閒地點之一。

  • 民眾會先辨認抓到的是珍寶蟹或岩蟹，再用量尺確認甲殼寬度是否符合法規；珍寶蟹須立即放回海中，合格的岩蟹才可依法保留。

  • 對家長來說，這不只是抓蟹，更像一堂戶外自然課，孩子可學習辨識生物、理解尺寸限制與保育概念，同時享受海邊相聚與親子陪伴的假日時光。

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