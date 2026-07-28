不一樣的夏令營 灣區逾百高中生學習拍電影

48 Hills 的網站上標榜它是不一樣的夏令營。(48hills.camp網站圖片)

100多名灣區 青少年，在數十位好萊塢 專業人士指導下，以傳統方式共同創作一部電影。

舊金山 紀事報報導，在灣區一間巨大的倉庫裡，一群高中生正從零開始搭建電影布景，他們用畫筆描繪出墓地、商店和藍天。從6月8日到8月14日，為期10周，在48 Hills Camp夏令營的100多名青少年將在數十位好萊塢專業人士的指導下，共同創作一部長片。他們可以申請自己感興趣的部門，包括導演、作曲和服裝設計。

由「舊金山最後一個黑人」（The Last Black Man in San Francisco）導演塔爾博特（Joe Talbot）牽頭，電影訓練營於2025年夏季首次舉辦，為期四周，並於同年8月在舊金山華埠的大明星戲院（Great Star Theater）舉行了影片放映會。

2026是第二年，該計畫時長翻倍，並邀請了一群獲得奧斯卡和艾美獎提名的業內導師。「我們在這裡的每一天都像是一個小小的奇蹟，」塔爾博特7月17日在片場接受紀事報採訪時說道。

今年的計畫聚焦於一座昔日礦業小鎮的居民。從將一個5萬平方呎的倉庫改造成電影拍攝場地，到在鏡頭前扮演他們自己創作的角色，影片的每個環節都由學生完成。

他們還有機會與來訪的好萊塢明星合作，包括麥克納里（Scoot McNairy）、馬塔拉佐（Heather Matarazzo，）和哈瓦那羅斯劉（Havana Rose Liu）。

「這個項目最具挑戰性的部分在於我必須離開，而且只有一天。我玩得很開心，」劉說，「我覺得像這樣的機會非常重要，讓人們在真正投入之前，有機會嘗試自己熱愛的事情。」

對於參與影片特效製作的16歲學生尼科李（Nico Lee，音譯）來說，能夠得到像劉和「阿諾拉」（Anora）攝影師丹尼爾斯（Drew Daniels）這樣的業內專業人士的指導，讓他更加深刻地體會到這個項目的規模。學校的資源和人員不足阻礙了這位柏克萊高中的學生製作大型電影。然而，在48 Hills電影營，他能夠向各部門的專家學習。