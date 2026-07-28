新型乳癌手術「保留乳頭」 灣區華女重拾自信
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，去年夏天，45歲的潘維琪(音譯，Vicky Pan)被確診患有三期三陰性乳腺癌，這是最具侵襲性的乳腺癌類型，其病灶在右乳局部已呈晚期，並已擴散至腋下淋巴結。
而潘維琪當時身體健康，沒有乳腺癌家族史，而且就在那年早些時候，她剛做完年度乳腺X光檢查，結果一切正常。
「我當時心都碎了，」現與丈夫及兩名分別9歲和11歲的兒子居住在莫拉卡（Moraga）的潘維琪說，「那是一種恐懼與擔憂的混合情緒，『天哪，我的孩子們以後該怎麼辦？他們還那麼小。』」
她經歷了六個月的化療和免疫治療，隨後面臨一個關於手術的重要抉擇：是選擇傳統的乳房切除術，還是採用一種利用機器人技術的新型手術？根據臨床試驗顯示，這種新方法併發症更少、疤痕更小，且在保留乳頭感覺方面的成功率更高。
在與主治醫生屋崙薩特醫療集團醫關-費恩伯格醫生（Rita Kwan-Feinberg）權衡利弊後，潘維琪選擇了後者。關-費恩伯格醫生是全美領先的乳腺外科醫生之一，專攻一項名為「單孔機器人保乳乳腺切除術」的新手術。
該技術使外科醫生能夠在乳房下方做更小的切口，大約一個回形針大小，而傳統乳房切除術的切口則約為14至15厘米（約5-6吋），並在切除乳腺組織時實現更高精度。
與傳統乳房切除術相比，該技術還能更輕柔地處理皮膚和乳頭。傳統手術需要將皮膚向上翻起，從而造成更大的組織損傷。關-費恩伯格表示，這很可能是患者在機器人輔助手術中乳頭感覺保留率更高的原因。
「能夠保留皮膚感覺和乳頭感覺對患者和女性來說是一個巨大的優勢，因為這往往與自我認同感和性健康息息相關，」關-費恩伯格說，「研究表明，患者術後的身體和心理健康狀況滿意度要高得多。」
手術進行得很順利。潘維琪說，恢復大約花了三周時間，疼痛感也很輕微。不久後，她就能再次做家務了，還和家人一起去蒙特瑞短暫度假了一趟。
由於初期治療後乳房內仍殘留部分病灶，導致復發風險較高，潘維琪目前正在接受額外的化療和免疫治療。她預計將於10月完成治療，並計畫在11月進行乳房重建手術。
她被診斷為3期三陰性乳腺癌，屬於侵襲性很強的類型，病灶已在右乳局部晚期，並且擴散到腋下淋巴結，屬於需要積極治療的情況。 她在主治醫師建議下，比較了傳統手術與新型機器人手術的差異，最後選擇單孔機器人保乳乳腺切除術，因為此法併發症較少、疤痕較小，也較能保留乳頭感覺。 她表示手術恢復約3週，疼痛輕微，很快就能恢復家務並短暫出遊。由於仍有殘留病灶，她接下來還要接受額外化療與免疫治療，預計10月完成，11月再做重建手術。
精華 FAQ
她被診斷為3期三陰性乳腺癌，屬於侵襲性很強的類型，病灶已在右乳局部晚期，並且擴散到腋下淋巴結，屬於需要積極治療的情況。
她在主治醫師建議下，比較了傳統手術與新型機器人手術的差異，最後選擇單孔機器人保乳乳腺切除術，因為此法併發症較少、疤痕較小，也較能保留乳頭感覺。
她表示手術恢復約3週，疼痛輕微，很快就能恢復家務並短暫出遊。由於仍有殘留病灶，她接下來還要接受額外化療與免疫治療，預計10月完成，11月再做重建手術。
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