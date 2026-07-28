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新型乳癌手術「保留乳頭」 灣區華女重拾自信

編譯組／綜合報導
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薩特醫院醫生在乳腺癌手術中採用一種利用機器人技術的新型手術保留乳頭感覺。示意圖。...
薩特醫院醫生在乳腺癌手術中採用一種利用機器人技術的新型手術保留乳頭感覺。示意圖。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，去年夏天，45歲的潘維琪(音譯，Vicky Pan)被確診患有三期三陰性乳腺癌，這是最具侵襲性的乳腺癌類型，其病灶在右乳局部已呈晚期，並已擴散至腋下淋巴結。

而潘維琪當時身體健康，沒有乳腺癌家族史，而且就在那年早些時候，她剛做完年度乳腺X光檢查，結果一切正常。

「我當時心都碎了，」現與丈夫及兩名分別9歲和11歲的兒子居住在莫拉卡（Moraga）的潘維琪說，「那是一種恐懼與擔憂的混合情緒，『天哪，我的孩子們以後該怎麼辦？他們還那麼小。』」

她經歷了六個月的化療和免疫治療，隨後面臨一個關於手術的重要抉擇：是選擇傳統的乳房切除術，還是採用一種利用機器人技術的新型手術？根據臨床試驗顯示，這種新方法併發症更少、疤痕更小，且在保留乳頭感覺方面的成功率更高。

在與主治醫生屋崙薩特醫療集團醫關-費恩伯格醫生（Rita Kwan-Feinberg）權衡利弊後，潘維琪選擇了後者。關-費恩伯格醫生是全美領先的乳腺外科醫生之一，專攻一項名為「單孔機器人保乳乳腺切除術」的新手術。

該技術使外科醫生能夠在乳房下方做更小的切口，大約一個回形針大小，而傳統乳房切除術的切口則約為14至15厘米（約5-6吋），並在切除乳腺組織時實現更高精度。

與傳統乳房切除術相比，該技術還能更輕柔地處理皮膚和乳頭。傳統手術需要將皮膚向上翻起，從而造成更大的組織損傷。關-費恩伯格表示，這很可能是患者在機器人輔助手術中乳頭感覺保留率更高的原因。

「能夠保留皮膚感覺和乳頭感覺對患者和女性來說是一個巨大的優勢，因為這往往與自我認同感和性健康息息相關，」關-費恩伯格說，「研究表明，患者術後的身體和心理健康狀況滿意度要高得多。」

手術進行得很順利。潘維琪說，恢復大約花了三周時間，疼痛感也很輕微。不久後，她就能再次做家務了，還和家人一起去蒙特瑞短暫度假了一趟。

由於初期治療後乳房內仍殘留部分病灶，導致復發風險較高，潘維琪目前正在接受額外的化療和免疫治療。她預計將於10月完成治療，並計畫在11月進行乳房重建手術。

精華 FAQ

  • 她被診斷為3期三陰性乳腺癌，屬於侵襲性很強的類型，病灶已在右乳局部晚期，並且擴散到腋下淋巴結，屬於需要積極治療的情況。

  • 她在主治醫師建議下，比較了傳統手術與新型機器人手術的差異，最後選擇單孔機器人保乳乳腺切除術，因為此法併發症較少、疤痕較小，也較能保留乳頭感覺。

  • 她表示手術恢復約3週，疼痛輕微，很快就能恢復家務並短暫出遊。由於仍有殘留病灶，她接下來還要接受額外化療與免疫治療，預計10月完成，11月再做重建手術。

併發症 舊金山 灣區

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