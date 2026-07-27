舊金山灣區富裕區新增屋 幾乎由ADU包辦

在灣區的一些地區，它們幾乎是唯一新增的房屋類型。(美聯社)

加州 官員和住房倡導者一直將附屬住宅單元(ADU)視為新房屋供應中亟需的一部分。在灣區 的一些地區，它們幾乎是唯一新增的房屋類型。

舊金山 紀事報報導，在富裕的希爾斯堡鎮，去年獲准的58套房屋中有56套是附屬住宅單元，占比高達97%。在加州至少有50套新房獲批的地區中，這一比率排名第7。在房價極為昂貴的阿瑟頓，60套獲准住房中有45套是附屬住宅單元。

以上數據均來自這些城市向加州住房和社區發展廳提交的報告。

由於過去十年間加州通過了一系列簡化審批流程的法律，建造附屬住宅單元已成為業主在其地塊上增加額外住房的最便捷方式之一。這使得ADU即使在那些一直抵制高密度開發的郊區城市也相對受歡迎，尤其因為這些單位可以計入州政府規定的住房目標。去年山景城和聖塔克拉拉報告稱，所有新獲准的、低收入居民可負擔的房屋都是附屬住宅單位。

但是，這些房屋本身能在多大程度上幫助緩解加州的住房負擔能力危機，目前尚不確定。關於附屬住宅單元對當地租金的影響，或者說，有多少ADU被出租，目前的研究還很少。柏克萊加大2021年的一項調查發現，在受訪的ADU業主中，只有大約一半將他們的ADU出租。其餘的大部分則用作客人或家庭成員的住所，或用於短期出租。

儘管如此，支持者認為，無論居住者是租戶還是家庭成員，附屬住宅單元都能吸收一部分需求，否則這些需求會加劇傳統住房市場的競爭，尤其是在那些房價高昂、建設活動不多的城市。一些城市甚至允許ADU的業主將其作為公寓出售。

過去幾年，灣區的ADU數量顯著增加。2019 年，地方規畫部門批准的住宅中，僅有8%是ADU。到2025年，這一比率已翻了一番多，達到18%。

值得注意的是，在加州整體範圍內，附屬住宅單元的普及程度甚至高於灣區，去年加州新批准的住宅中，約有26%是ADU。即便加州其他地區的房屋建設速度遠超灣區，情況依然如此。

部分原因是灣區可供開發的未開發土地所剩無幾，因此該地區目前建造的住宅中，大型多戶住宅的比率高於加州其他地區。自2021年以來，該地區每年批准的ADU數量穩定在1100至1400套之間，而多戶住宅的產量波動則更為劇烈。2024年，由於新開發案普遍放緩，灣區多戶住宅許可證數量下降，ADU占已批准住宅的創紀錄份額，接近28%。

並非所有城市都依賴附屬住宅單元作為新住房的主要來源。在貝克斯菲和曼特卡等內陸社區，儘管仍有未開發的土地可用於建造傳統的獨棟住宅，但這些社區新建的住宅單元中，ADU的比率卻非常低。而在舊金山，由於房屋建設通常僅限於少數高層建築，新建住宅僅有十分之一為ADU。