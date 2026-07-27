聖荷西查維斯廣場重新命名 5候選榜單出爐 8月3日前網路投票

聖荷西公布原查維斯廣場重新命名方案候選名單。(Google Maps)

聖荷西 市上周五(24日)宣布啟動一項調查，公布了原查韋斯廣場(Plaza de Cesar Chavez)的五個最終命名方案候選名單，這使得聖荷西市距離將這位聲名狼藉的勞工領袖的名字從其最受歡迎的公園中移除又近了一步。

聖荷西信使報報導，重新命名名稱包括：農場工人廣場 (Farmworkers Plaza)、羽蛇神廣場 (Plaza de Quetzalcoatl)、聖荷西廣場 (Plaza de San Jose)、人民廣場 (Plaza del Pueblo) 和廣場公園 (Plaza Park)。市民可透過排序選擇調查表達自己的偏好，網路調查將於8月3日午夜截止。調查網址為www.surveymonkey.com/r/29TD923。

候選名稱的確定是基於一系列社區意見徵詢會和公眾建議。所有符合資格的建議都經過審核，以確保其符合命名標準，這項標準通常不包括以在世人物的名字命名設施或土地。

「社區參與是我們制定塑造聖荷西未來重要決策的基礎，」市經理馬奎爾(Jennifer Maguire)在聲明中表示，「每份調查問卷的回應都有助於我們更好地了解社區的優先事項，並為我們向公園與娛樂委員會和市議會提交建議提供寶貴意見。」

調查結束後，市政府工作人員將審查調查結果，並於9月2日向公園與娛樂委員會提交建議。委員會的建議將提交給市議會，由市議會做出最終決定。

查維斯於1993年去世後，當時的聖荷西市議會投票 決定將市中心公園命名為查維斯公園，以紀念這位標誌性的勞工領袖。自聖荷西建市以來，這處公園曾使用過多個名稱，包括市場廣場和廣場公園。查維斯曾在1950年代居住在聖荷西，並在此地開始了組織工作，幫助拉丁裔居民提高投票率。

今年3月，針對查維斯的爆炸性性侵指控曝光後，官員們於上個月啟動了更名程序。

「我們社區的積極響應反映了聖荷西市民對這個歷史悠久的聚會場所的深切關懷，」市長馬漢在聲明中表示， 「居民們提出了許多鼓舞人心的名稱和想法，現在我們邀請他們對最終入圍的名稱進行排名，以便我們能夠更接近一個既能紀念廣場的歷史，又能反映我們共同價值觀，還能代表廣場所服務社區的名稱。」