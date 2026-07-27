Waymo國慶日堵塞交通 掀新一輪無人車監管討論

國慶日當晚Waymo無人駕駛車輛被困在人潮與車流中。（記者李怡╱攝影）

發生在7月4日國慶日煙火秀後的Waymo 無人計程車大規模堵塞交通事件，近日持續在舊金山發酵。隨著更多市府內部文件曝光，市長羅偉 （Daniel Lurie）、市議員及應急管理官員紛紛要求檢討無人駕駛車輛在大型活動中的應變能力，並呼籲加州重新檢視相關監管規範。

7月4日晚間，超過10萬人前往金門大橋 附近觀賞煙火表演。活動結束後，大量車流集中湧向Presidio及北岸一帶，數十輛Waymo無人車因交通嚴重壅塞無法脫困，部分車輛甚至因長時間怠速耗盡電力，停在道路中央等待拖吊，導致原本就擁擠的道路更加癱瘓。

獨立日當晚Waymo被困在馬路中央。（記者李怡/攝影）

社群媒體流傳的大量影片中，可見一整排Waymo停滯不前，占據車道，也有民眾拍下無人車直接輾過路面燃放中的煙火，引發乘客驚呼。雖然並未造成傷亡，但畫面迅速在網路瘋傳，也再次讓外界質疑無人駕駛系統在複雜交通環境下的判斷能力。

事件發生後，Waymo承認，極端壅塞的交通影響部分車輛正常運作，一些車輛因電力耗盡需要拖吊。公司已與市府合作檢討事件經過，並表示將持續改善系統在大型活動及突發狀況下的韌性。

市府官員顯然並不滿意。根據近日曝光的簡訊內容，舊金山市應急管理局（DEM）局長卡洛爾(Mary Carroll)在事發當晚便向市長辦公室表示，Waymo車隊幾乎在街頭「造成混亂」，要求全面檢討無人車在大型活動中的管理機制。

市長羅偉隨後也致函加州監管單位，主張自動駕駛公司在獲准營運前，不應只證明日常行駛能力，更應證明能在大型活動、天然災害、停電及緊急疏散等特殊情況下安全運作，包括具備即時改道、快速移除故障車輛，以及向政府分享即時資訊等能力。

多位市議員也加入討論。市議員馬百樂(Bilal Mahmood)已要求市府多個部門提交報告，釐清Waymo是否影響Muni、公車疏運及緊急救援效率。市議長孟達文(Rafael Mandelman)表示，州政府應重新思考是否允許無人車在大型活動期間全面營運。

這已不是Waymo近期第一次因特殊情況受到關注。去年12月舊金山大規模停電期間，多輛Waymo同樣因交通號誌失效而停駛，造成道路受阻；本月18日，PG&E停電影響交通號誌時，Waymo更主動暫停舊金山市部分服務，以避免類似情況再次發生。