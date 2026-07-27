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NFL／49人主帥嚴重車禍 多處骨折、臉縫40針

記者王子涵／舊金山報導
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49人總教練沙納漢7月中旬休假期間遭遇嚴重車禍，造成鼻骨、三根肋骨及手部骨折，臉...
49人總教練沙納漢7月中旬休假期間遭遇嚴重車禍，造成鼻骨、三根肋骨及手部骨折，臉部縫合超過40針，並出現嚴重腦震盪。（49人隊提供）

體育媒體ESPN25日報導，舊金山49人總教練沙納漢（Kyle Shanahan）7月中旬休假期間遭遇嚴重車禍，造成鼻骨、三根肋骨及手部骨折，臉部縫合超過40針，並出現嚴重腦震盪。雖然多處傷勢恢復良好，但腦震盪症狀尚未完全消退，預計在球隊訓練營開幕初期減少參與。

49人總經理林奇（John Lynch）25日表示，沙納漢目前仍受腦震盪影響，球隊不會急於讓他全面復工。助理總教練福斯特（Chris Foerster）將暫時承擔部分職責，防守協調員莫里斯（Raheem Morris）、進攻協調員庫比亞克（Klay Kubiak）及特勤組協調員博耶（Brant Boyer）也會擴大各自角色。

林奇說，雖然聯盟並未為教練及球隊職員制定正式的腦震盪處理程序，但沙納漢將比照球員接受評估，採取分階段復工方式，何時恢復全職工作完全交由醫療團隊決定。

「對凱爾和沙納漢一家而言，最重要的是讓他以正確的方式康復。」林奇表示，沙納漢近期已曾返回球隊設施，但只能依照身體承受程度逐步增加工作量。

事故發生於7月14日晚間。消息人士指出，沙納漢在北加州住所附近駕車時，與一輛休旅車發生碰撞。救護人員隨後將他送往當地醫院，他在院內度過大半夜後獲准返家。

巴洛阿圖警方表示，另一名駕駛並未受傷，雙方均配合警方調查。初步調查顯示，事故不涉及毒品或酒精，警方也未向任何一方開出罰單。警方依照慣例，不公布碰撞原因或責任歸屬。

49人將於26日展開訓練營首次練習。沙納漢可能出現在球隊或訓練場邊，但在腦震盪症狀消退前，不會維持以往的參與程度。林奇指出，沙納漢鼻骨骨折造成的黑眼圈正在改善，肋骨傷勢雖然疼痛，但真正限制他工作的仍是腦震盪。

精華 FAQ

  • 他在7月中旬車禍後出現嚴重腦震盪，並有鼻骨、3根肋骨與手部骨折，臉部還縫合超過40針。雖然其他傷勢恢復良好，但腦震盪仍未完全消退。

  • 球隊不會急於讓他全面回到崗位，而是採分階段復工方式，由醫療團隊決定何時恢復全職工作。訓練營初期他會減少參與，必要時只在場邊出現。

  • 警方初步調查認為事故不涉及毒品或酒精，也未對任何一方開罰。球隊則由助理總教練及各協調員暫代部分職責，確保訓練營運作不受影響。

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